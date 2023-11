Andy y Lucas anuncian gira de despedida

Andy y Lucas han acudido a El Hormiguero esta noche para anunciar lo que a todas luces parece su separación. El motivo detrás de esta decisión es la salud de Lucas. El cantante ha explicado que padece un problema cardíaco y que el médico le ha aconsejado reducir el estrés.

«Hace cinco años tomé las riendas de Andy y Lucas, soy un psicópata de mi trabajo», ha explicado el músico. «Con el tiempo me empezaron a dar unos mareos, me decían que tenía la tensión bastante alta, eso me derivó en el cardiólogo, me pusieron una válvula. Así que lo mejor es bajar el ritmo».

El dúo gaditano no ha cerrado la puerta a la posibilidad de volver en el futuro y ha preferido decir que se «toman un descanso», pero ha añadido que «no sabemos si vamos a volver» y ha anunciado literalmente una «gira de despedida para nuestro público». Lucas ha agregado que «sin salud no somos nadie».



