Sánchez y Feijóo se enzarzan con citas de Ismael Serrano y Machado

Hoy se está celebrando en el Congreso de los Diputados el debate de investidura de Pedro Sánchez, en el que el candidato a presidente del Gobierno y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo han protagonizado una de las anécdotas de la sesión. Durante su discurso, Sánchez ha usado una cita de Antonio Machado para hablar de las posibilidades del futuro de España: «Hoy es siempre todavía».

Durante su turno de respuesta, el líder del PP ha recordado esa cita. Feijóo le ha pedido que diga la cita completa, recriminándole que «hasta en las citas miente». «Omite: ‘Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos’. Esta es la cita completa», aclaraba el líder del Partido Popular.

Sin embargo, minutos después de esta declaración, que provocó el aplauso de la bancada conservadora, el cantante Ismael Serrano se pronunció en X para explicar que el añadido que supuestamente omitía Sánchez no es de Machado, sino de él mismo. «Forma parte de la presentación que hice de la canción ‘Ahora’ en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)».

En su turno de contrarréplica, Pedro Sánchez se lo hizo saber a Feijóo: «El añadido que usted ha hecho en esta tribuna fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado». El presidente del Gobierno en funciones aprovechó el error para lanzarle un dardo: «Es lo que tiene buscar las cosas en Google. Aunque entiendo que usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos, después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia».

Más tarde, Feijóo le respondería que no le «sorprende» que «defienda la palabra de Machado», ya que «no puede defender la suya». «A mí me gusta más Aute, Krahe y Sabina. Pero, buscando al cantautor, tiene una bonita estrofa: ‘Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia’. ¿Cómo no nos la ha citado, señor Sánchez? ¿Por qué no nos dijo esa estrofa del cantautor Ismael Serrano?», concluye Feijóo.

