Bleachers estrena ‘Alma Mater’ y detalla su disco

Bleachers, la banda de Jack Antonoff, ha anunciado disco. Y, como queriendo decir que es el más importante de su carrera, el definitivo, el disco es homónimo. El 8 de marzo es la fecha de lanzamiento de este cuarto trabajo del grupo autor de ‘I Wanna Get Better’.

El tracklist de ‘Bleachers’ incluye el single publicado en septiembre, ‘Modern Girl’, nuevamente deudor del sonido más comercial de Bruce Springsteen. El nuevo adelanto, ‘Alma Mater’, es más atmosférico y cuenta con la participación de Lana Del Rey.

Jack Antonoff ha estado muy ocupado en los últimos años produciendo muchos de los discos más relevantes de su año. Sin ir más lejos, Antonoff se encuentra detrás de la producción de dos de los trabajos nominados en la categoría de Álbum del año en los Grammy, ‘Midnights‘ de Taylor Swift y ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd‘ de Lana Del Rey.

Además, Antonoff ha producido todos los discos regrabados de Swift y, últimamente, también, el último trabajo de The 1975, ‘Being Funny in a Foreign Language‘.

‘Bleachers’:

01 I Am Right on Time

02 Modern Girl

03 Jesus Is Dead

04 Me Before You

05 Alma Mater

06 Tiny Moves

07 Isimo

08 Woke Up Today

09 Self Respect

10 Hey Joe

11 Call Me After Midnight

12 We’re Gonna Know Each Other Forever

13 Ordinary Heaven

14 The Waiter