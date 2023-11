Taylor vs SZA: ¿Deben los Grammys volver a premiar a Swift?

SZA es la artista más nominada de cara a los próximos Grammy que se celebrarán el 4 de febrero. Su equipo ha estado muy hábil jugando con las diferentes posibilidades que ofrecen las subcategorías de R&B y rap. Lo que han hecho es presentar hasta 5 canciones diferentes del disco a distintas categorías. Así, además de ‘Kill Bill’ en Canción y Grabación del Año y ‘SOS’ obviamente en Álbum del Año, han conseguido colar lo siguiente:

-‘Kill Bill’ en Mejor Actuación R&B

-‘Ghost in the Machine’ con Phoebe Bridgers en Mejor Dúo de Pop

-‘Love Language’ en Mejor R&B Tradicional

-’Snooze’ en Mejor Canción R&B

-‘Low’ en Mejor Rap Melódico

-’SOS’ en Mejor Disco R&B Progressive

Pese a esta hazaña, Taylor Swift se posiciona como favorita. Phoebe Bridgers, Serban Ghenea y Victoría Monét han conseguido 7 nominaciones, una más que Taylor, que aparece igualada con otros artistas como Olivia Rodrigo, Jon Batiste, boygenius, Miley Cyrus y Billie Eilish. Sin embargo, todas las miradas están puestas en Taylor porque de hecho ya es la única persona que ha ganado 3 veces el premio a Disco del Año. Lo consiguió con ‘Fearless‘ (2008), ‘1989‘ (2014) y ‘folklore‘ (2020). La Academia tiene que decidir si le otorgan el 4º, mientras otros artistas absolutamente fundamentales para la cultura pop estadounidense como Beyoncé, Kendrick Lamar o The Weeknd no tienen ninguno. De manera extraña, los Grammys se quitaron ese tufo racista reconociendo en cambio el amable ‘We Are’ de Jon Batiste.

Ahora, la Academia se enfrenta a una nueva disyuntiva. De un lado, los Grammys tienen el riesgo de empezar a parecer el club de fans de Taylor Swift. Lucir como una swiftie más. De otro, sí que ha sido un gran año para una artista que ya estaba en la cima, y ahora suma los récords de recaudación con ‘The Eras Tour‘ e incluso con la película en que se proyecta en cines sobre el concierto. ¿Aunque lo ha sido gracias a ‘Midnights’? Pues no tanto.

El disco ha sido un enorme éxito comercial y de crítica. Mediatraffic estima que ha vendido 9 millones de copias en todo el mundo, una salvajada para los estándares de 2022 o 2023. Es el álbum más vendido de 2023 en el globo terráqueo. Eso sí, si nos ceñimos a Estados Unidos, ‘SOS’ de SZA fue más semanas número 1 del Billboard 200 y ha vendido algo más en el país de los Grammy, si bien ambos discos lucen igualados en popularidad en EE UU. Hasta el momento ‘SOS’ ha despachado 2.831.000 copias y ‘Midnights’ 2.796.000 unidades. Ambos álbumes superados por ‘One Thing at a Time’ de Morgan Wallen, que se acerca a los 5 millones de copias. Si los Grammy fueran un concurso de popularidad -que no deberían serlo en absoluto- ese disco sería el verdadero Álbum del Año, pero por suerte ni siquiera está nominado, más allá de en Mejor Canción de Country (‘Last Night’).

Sin embargo, la campaña de ‘Midnights’ se ha visto algo entorpecida por el propio autoboicot de Taylor, que ha programado este año hasta dos «Taylor’s Version» de viejos álbumes: ‘Speak Now’ en verano, y ‘1989’ en otoño. Entre esto y el viral de un tema viejo como fue ‘Cruel Summer‘, no queda más que una canción del disco ‘Midnights’ entre las 10 más escuchadas de Swift ahora mismo: el primer single ‘Anti-Hero’. Da la sensación de que, incluso hablando siempre de números monstruosos, ha faltado que más temas del álbum conquisten las listas de éxito por sí mismos. A falta de que ‘You’re On On Your Own, Kid’ se viralice en 2042 en el TikTok del futuro, los streamings de ‘Lavender Hze’, ‘Midnight Rain’ o ‘Karma’ superan los 500 millones, pero ninguna parece haber igualado el impacto cultural de ‘Blank Space’ o ‘Style’. El disco en sí no era revolucionario precisamente, y el público swiftie parecía demasiado ocupado convirtiendo en un nuevo éxito ‘Cruel Summer’, ‘Is It Over Now?’ o viralizando por enésima vez ‘Blank Space’.

Con 85/100 en Metacritic, ‘Midnights’ también tendría el respaldo de la crítica pese a las reticencias de algunos medios. Pitchfork lo puntuó con un 7/10 -como The Line of Best Fit- y lo excluyó de sus listas de lo mejor de 2022. Nada menos que el New York Times le otorgó un 5/10 asegurando que era “una concesión a la vieja y segura idea de Taylor Swift”. La web Sputnikmusic incluso lo suspendió. De nuevo, ‘SOS’ sería el favorito de la crítica con un 90/100 en Metacritic. Aunque el álbum no se editó a tiempo de llegar a las listas de lo mejor del año, pues se publicó en diciembre del año pasado, la nota más baja que encontramos para ‘SOS’ es el 6/10 que le dio The Observer. Ningún medio lo ha suspendido.

No son, sin embargo, los Grammy un reflejo de la crítica especializada más exquisita, como muestra el reconocimiento el año pasado de ‘Harry’s House’ de Harry Styles, un álbum notable, pero no mejor que ‘Renaissance’ de Beyoncé, con el que competía. Lucen últimamente los premios muy interesados en acercarse al público joven y más popero, y de ahí quizá el reconocimiento hacia Harry Styles, Olivia Rodrigo o Billie Eilish en los últimos tiempos. Sería extraño que en este caso se decantaran por Miley Cyrus u Olivia Rodrigo, pues la primera ha despuntado sobre todo en Singles y la segunda no ha superado el impacto de su debut. También está la opción de reconocer el talento más underground de boygenius, en una jugada que recordaría a los años de Beck, Mumford and Sons y Arcade Fire -más que al año Daft Punk-; y a Lana del Rey. Ojalá este fuera el caso, pues Lana es una de esas artistas que duele ver sin un premio AOTY. Ahí va un dato: el 41% de los lectores de JENESAISPOP cree que Taylor Swift triunfará en los Grammys, pero el 45% cree que merecería ganar Lana. Sin embargo, si los premios no reconocieron ‘Norman Fucking Rockwell‘, sería raro que se decantaran ahora por ‘Did You Know…?‘.

Parece que los ojos están puestos en la batalla SZA-Taylor y las primeras casas de apuestas sitúan a Swift en cabeza. Debe de ser por probabilidad. Cuesta imaginar a ese tipo de miembros de la Academia que siempre la votan, votar ahora por SZA, dado el estatus actual de Taylor Swift. El 4 de febrero saldremos de dudas.



