Taylor Swift trata de asegurarse el nº1 de ‘Cruel Summer’

Taylor Swift ha arrasado este verano gracias a ‘The Eras Tour’, su mastodóntica gira mundial, cuya película está siendo otro enorme éxito en taquilla, pero también ha estado muy presente gracias a su single ‘Cruel Summer‘.

Publicado originalmente en 2019, dentro del disco ‘Lover’, el tema se ha viralizado este verano, se ha enviado por tanto a las radios, y su éxito se ha consolidado en listas oficiales: en el Billboard Hot 100 ha llegado hasta el puesto 3, un dato excelente e inusual para un tema publicado hace cuatro años. En Spotify, se mantiene entre los 10 temas más escuchados en el mundo.

El huracán Drake ha supuesto que ‘Cruel Summer’ baje esta semana del 3 al 9 en el Billboard, pero Taylor no va a dejar pasar la oportunidad de que el tema le brinde su 10º número 1 en el país. Con este dato, Taylor empataría a Janet Jackson y a Stevie Wonder.

Según las predicciones, ‘Cruel Summer’ alcanzará el número 1 del Billboard la semana que viene, y Taylor se las ha ideado para asegurarse dicha posición. Hoy, Swift ha publicado un EP, ‘The Cruelest Summer’, que reúne tres versiones de la canción: el directo de ‘The Eras Tour’, un remix de LP Giobbi, y el original. Además, ha rebajado el precio de las tres pistas a 0,69$. ¿Funcionará la estrategia?

Desde 2019, Swift ha publicado tres álbumes de estudio completamente nuevos, ‘Folklore‘ (2020), ‘Evermore‘ (2021) y ‘Midnights‘ (2022), y tres discos regrabados, los «Taylor’s Version» de ‘Fearless‘ (2021), ‘Red‘ (2021) y ‘Speak Now‘ (2023). El enorme éxito de ‘Cruel Summer’, seguramente, no ajeno a que este verano haya sido uno de los más calurosos de los que se tiene registro, ya era insólito, por lo que su posible llegada al número 1 de Estados Unidos lo sería más todavía. Se sumaría a los 9 siguientes:

1.- We Are Never Ever Getting Back Together, 2012

2.- Shake it Off, 2014

3.- Blank Space, 2014

4.- Bad Blood, 2015

5.- Look What You Made Me Do, 2017

6.- Cardigan, 2020

7.- Willow, 2020

8.- All Too Well (10 Minute Version), 2021

9.- Anti-Hero, 2023