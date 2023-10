La película del The Eras Tour de Taylor Swift arrasa en taquilla

Se cumplen las predicciones: Taylor Swift reina indiscutiblemente en las salas de cine este fin de semana. Estrenada el 13 de octubre en todo el mundo, la película del The Eras Tour muestra las tres horas de concierto que la artista ofreció en Los Ángeles el pasado mes de agosto. Su éxito ha sido tal que solo le han bastado unos días para convertirse en la más taquillera de la historia en su género.

En realidad, solo ha tenido que esperar a su primer fin de semana para oficializar el récord, pues la película recaudó más de 100 millones de dólares con tan solo la preventa. La cifra total tras su estreno ha ascendido hasta los 130 millones, rozando los 100 en América del Norte.

De esta forma, The Eras Tour destrona la película de Never Say Never de Justin Bieber, que consiguió recaudar 41 millones de dólares en Norteamérica durante su estreno en 2011. Justin Bieber terminó su paso por las salas con una recaudación total de 138 millones de dólares mundialmente, que Taylor Swift supera con solo su primera semana en cines.

La artista también ha logrado dominar en la taquilla española, siendo número 1 este fin de semana en nuestro país y recuadando más de un millón de euros. Taylor Swift ha logrado llenar las salas de espectadores que bailaban y cantaban como si del propio concierto se tratase.

🎥| Swifties enjoying "The Eras Tour" film in a cinema pic.twitter.com/PmlLWnVf7P — The Swift Society (@TheSwiftSociety) October 13, 2023

