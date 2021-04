Taylor Swift se asegura otro número 1 en UK y USA con ‘Fearless (Taylor’s Version)’

A falta de unas horas para que se cierre la semana musical -que va de viernes a jueves, pues es cada viernes cuando se lanzan casi todas las novedades-, Taylor Swift se ha asegurado otro número 1 en Reino Unido con la regrabación de su disco ‘Fearless’, llamado ‘Fearless (Taylor’s Version)’. Este lanzamiento es el resultado de su pérdida de los derechos sobre las grabaciones originales… y sus fans se han volcado con este proyecto.

Según se observa en las «midweeks» británicas, este será desde este viernes el nuevo número 1 en las islas con ventas en torno a las 20.000 unidades, muy por encima del puesto 2, que será aparentemente Justin Bieber con ‘Changes’, en torno a 5.000. De esta manera, esta nueva versión del álbum, regrabada y con canciones inéditas, mejorará el puesto 5 original que obtuvo el álbum en 2008. Será en total el 7º álbum de Taylor Swift que será número 1 en Reino Unido, lo que la sitúa ya tan sólo por detrás de Madonna y Kylie Minogue en cuanto a artistas femeninas.

- Publicidad -

Como informa HDD, el álbum ‘Fearless (Taylor’s Version)’ también será número 1 en Estados Unidos con 190.000 ventas reales y 300.000 puntos sumando streamings y descargas sueltas; dejando en el puesto 2, muy lejos, ‘The Best of DMX’ tras la muerte de este.

En este caso, eso sí, no había nada que mejorar, pues el disco original sí fue número 1 en Estados Unidos, hasta el punto de haber sido certificado como diamante por la distribución de lo equivalente a 10 millones de copias. Considerado un clásico en América gracias a temas como ‘Love Story’ y ‘You Belong With Me’, ‘Fearless’ es un proyecto bastante desconocido en la Europa continental y en especial en España, donde siempre lo asociamos a la Taylor más adolescente, ñoña y country. El disco sí llegó a ser top 28 en nuestro país, y en cualquier caso, seguramente mejore su dato el próximo martes. Para ser número 1, eso sí, habría de destronar a ‘El Madrileño’ de C. Tangana, que lleva 6 semanas en la cima.

- Publicidad -

Varias canciones de ‘Fearless (Taylor’s Version)’ han inundado lo más escuchado de la cantante en las plataformas, destacando la buena aceptación de ‘Love Story’, ‘You All Over Me’, ‘Mr Perfectly Fine’ y ‘You Belong With Me’. Se espera que unas 12 canciones de hecho se cuelen en el Billboard Hot 100 ampliando su récord de entradas en la lista para una artista femenina.