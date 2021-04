Taylor Swift le dice «sashay away» a un bienqueda que puede ser Joe Jonas o no

Taylor Swift ha escogido hoy miércoles para lanzar otro de los temas de regalo que incluirá su versión regrabada de ‘Fearless‘. Después de ‘Love Story’ y de ‘You’re All Over Me’ con Maren Morris es el momento de escuchar ‘Mr. Perfectly Fine’. El tema tiene más chicha de lo que parece porque su letra es un despecho continuo contra un hombre que ha roto a Taylor el corazón, y que los seguidores de la artista están especulando no puede ser otro que Joe Jonas, con quien Taylor salió de julio a octubre de 2008 (‘Fearless’ salió en noviembre).

Musicalmente, ‘Mr. Perfectly Fine’ es exactamente como ‘Love Story’ pero más acelerado, aunque comparte con este hit primigenio de Taylor ciertos elementos melódicos y también un último estribillo con subida de tono final, bastante pegado con calzador. Es el típico corte de country-pop que practicaba Taylor en la época, compuesto para las masas, aunque llega beneficiado por la madurez de la voz de Taylor, y también su madurez en general: es imposible escuchar la letra y pensar que Taylor la está cantando totalmente en serio, lo cual la hace más encantadora.

La letra de ‘Mr. Perfectly Fine’ incluye una referencia a RuPaul’s Drag Race. Sí, en serio: ‘Queen‘ de Perfume Genius ya no es el único tema de pop que incorpora la palabra «sashay» en su letra: «sashay away to your seat» es una de las frases que la Taylor de 19 años dirige a ese chico que tan mal le ha tratado. Pero lo mejor de ‘Mr. Perfectly Fine’ es la mala baba que contiene su texto en general.

Al chico le caen mil adjetivos, ninguno bueno: «Mister «cambio de opinión», mister «me deja mas sola que la una», mister «estoy siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado», mister «cruel pero por casualidad», mister «todo gira a tu alrededor», mister «disculpa insincera para no parecer el malo de la película». Adolescente al 200%, pero analizado desde la perspectiva actual, desde la distancia que proporciona el tiempo, la ingenuidad de ‘Mr. Perfectly Fine’ hace gracia por lo que tiene de medio irónico.



