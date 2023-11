Muere una fan de Taylor Swift antes de su concierto en Río

Taylor Swift ha informado a través de las redes sociales de que una fan suya ha fallecido antes de su concierto en Río de Janeiro, se piensa que debido a la ola de calor, pues estos días se están alcanzando los 40º C, cuando aún no ha llegado el verano a Brasil.

La cantante ha indicado que no iba a ser capaz de hablar de esto durante el show, que tenía lugar este viernes 17 de noviembre. «Con el corazón destrozado os cuento que hemos perdido a una fan antes de mi concierto de hoy. Ni puedo deciros lo devastada que me siento (…) No voy a ser capaz de hablar de esto en el escenario porque estoy superada por la pena. Quiero decir que siento esta pérdida muchísimo y que mi corazón roto va para sus amigos y familiares».

La fan de Taylor Swift se llamaba Ana Clara Benevides, tenía 23 años y era estudiante de psicología, como informa Pitchfork. Según ha contado su acompañante Theo Fernandes, estaba en primera fila cuando se desmayó, recibió asistencia durante 40 minutos, fue trasladada al hospital, y allí sufrió un segundo paro cardiaco y falleció.

Taylor paró el concierto hasta en dos ocasiones para repartir agua, y lanzó botellas hacia la audiencia. Los bomberos han informado de que unas mil personas se desmayaron a causa del calor, y muchas vomitaron. La gira de Taylor Swift incluye más fechas por Brasil, comenzando hoy mismo. Los fans están pidiendo a través de las redes que se reparta agua de manera gratuita, pues está prohibido entrar con botellas, y el gobierno les ha hecho caso de manera inmediata.

El ministro de Justicia Flávio Dino ha comunicado a través de Twitter que a partir de hoy será posible entrar con agua a los eventos de este tipo, y que será obligatorio repartir agua gratuita en condiciones tan extremas. Ha dicho que la norma entraría en vigor en menos de una hora por la vía urgente.

