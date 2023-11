Estreno: Triángulo dan una vuelta por ‘La carretera nocturna’

Triángulo de Amor Bizarro han publicado este año un notable disco llamado ‘SED‘ en el que han seguido mimando sus influencias más noise y las más ‘Twin Peaks’. Confluían ambos mundos en ‘La carretera’, canción que el grupo relanza ahora en un 7″ que incluye una versión nueva, más potente aún, y un remix producido por VVV Trippin’ You.

La nueva versión se adentra aún más en la oscuridad y, recibiendo el nombre de ‘La carretera nocturna’, construye una auténtica catedral de noise-rock y shoegaze como solo Triángulo saben. Hablando de un cazador cazado, de ciervos, o de serpientes que se «fríen al sol», es la Canción Del Día de hoy.

Triángulo acompañan el lanzamiento de ‘La carretera nocturna’ con un nuevo videoclip que estrenamos en JENESAISPOP. «Siempre he sentido las carreteras, los kms de asfalto, como un símbolo de libertad», asegura el director Toño Chouza. ‘La carretera nocturna’ transmite eso y mucho más. Me dice que una road movie no solo la vive el protagonista que viaja, sino que está llena de personajes considerados secundarios, pero que son muy importantes: la atmósfera, los animales, las luces, las emociones y la energía de los lugares».

El director explica: «Para este trabajo, TAB y yo partimos del concepto de libertad, pero no de libertad en el sentido de “hoja en blanco y haz lo que quieras”, sino que me hice la pregunta de cómo podría sentirme libre rodando… y eso me llevó a pensar en mis inicios en los 2000: la MiniDv. Solamente una cámara liviana y yo como equipo de rodaje. Se trata de un modo desde el que puedo acercarme a lo que se llamó en su momento “Cine Directo”, buscando un deseo de realismo, sin repetir ni un solo plano, ni una sola acción y dándole mucho poder a la edición. No hay guion, pero sí ciertos ingredientes que nos autoimpusimos: la road movie no puede alejarnos de Boiro, de nuestro entorno, porque aquí también se crean microviajes bastante intensos. La verdad es que ha sido un placer comerme unas sardinas cocinadas por TAB y poder rodar el proceso. Las planeadoras son un atrezzo más de nuestra ría».

Rodrigo Caamaño comparte unas palabras sobre ‘La carretera nocturna’ apelando a su misma letra. «TÚ ERES EL CIERVO: La carretera nocturna es el armónico verdadero de su canción gemela del disco. Es un reflejo sombrío, ciego y superdopado sin las cadenas de SED. Es ir a toda ostia por la carretera sin ver nada delante, la búsqueda del cambio como fin en si mismo.

LOS ANIMALES CANTAN: Esta canción desubicada de su rebaño, que gira en una espiral sin fin, te lleva a las curvas cerradas sin visibilidad, a los bancos de niebla, a los ritmos quebrados a todo volumen de las fiestas ilegales, a los fogonazos de luz y al volumen brutal de altavoces reventados de antiguas ruinas de discotecas. Te lleva al óxido y a la gasolina de los desguaces, acaso también a un mundo sin remedio?

NO: TÚ ERES EL HIELO QUE QUEDA Y NOSOTRAS EL SOL QUE SE LEVANTA».