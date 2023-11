Estreno: BRAVA abre ‘La Panadería’ en su loca sesión IRL

BRAVA es el proyecto de Sara Delgado, DJ donostiarra a la que probablemente has visto montando una buena fiesta en algunos de los festivales destacados del país. ‘HOLA HOLA’ o ‘TXORIA TXORI’ se cuentan entre los sencillos más escuchados de esta artista que también le da al botón de mayúscula a su sonido y actuaciones.

Una artista como BRAVA hace honor a su nombre y vuelve a quedar claro en su nuevo proyecto. Esta vez, Sara Delgado se alía con IRL, la sesión de directos de la discográfica y colectivo VLEX que busca ofrecer una visión diferente de los artistas más punteros de la escena nacional, preparando con ellos puestas en escena originales que se adecúen a sus propuestas.

BRAVA utiliza el alias de «unta la salsa» en Instagram, por lo que su conexión a la gastronomía siempre ha estado ahí. Y ahora más porque su nuevo single, producido junto a DJ YAKUZA, se llama ‘La Panadería’ y habla de comer, untar, mojar. Ya os imagináis por dónde va la cosa.

En su sesión de IRL, Sara Delgado presenta ‘La Panadería’ mientras prepara bocadillos bañados en ketchup y se los va comiendo. En el vídeo, producido por HYPERHOUSE bajo la dirección de TURIAN BOY, BRAVA cambia la mesa de mezclas por una cocina y, rodeada de verduras y dos torres de rebanadas de pan de molde, canta con un micrófono de oreja delante de una cortina hecha con más rodajas pan de molde que crean una rebanada gigante que dibuja su cara. Es como la Ted Talk más loca que puedas imaginar.

Reuniendo influencias de la electrónica rave y del hip-hop de los ochenta, traídas a nuestro tiempo por la vía de un autotune extremo, ‘La Panadería’ llega cargada de dobles sentidos («tiene la barra dura como pan de pueblo», «le como las setas al natural») o no tan dobles («pa que me untes con cariño», «pa que la mojes en mi aliño»). No suena precisamente «tierna, como pan bimbo», sino bastante dura (como la barra del pueblo) esta producción que promete levantar aún más las sesiones de BRAVA futuras.