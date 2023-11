Leticia Sabater intenta sobrevivir en su versión de ‘Last Christmas’

«Si no te gustan las emociones fuertes, no lo veas», avisaba Leticia Sabater en Instagram al presentar ‘Esta Navidad me comeré un pibón’, el nuevo villancico de su ya anual tradición. La verdad es que hace bien precaviéndolo: en esta ocasión, la cantante publica su propia versión de ‘Last Christmas’, el clásico de Wham! Y es, cuanto menos, curiosa.

Leticia Sabater canta al desamor en su nueva propuesta, recordando una relación pasada y proponiéndose «comerse un pibón» para poder olvidarla por fin. El tema, en español casi en su totalidad, respeta en inglés la parte inicial del estribillo: «Last Christmas / I gave you my ass» (esa pequeña variación de «ass» por «heart» parece ser toda una declaración de intenciones).

Sin embargo, la canción, que dura hasta cinco minutos, se permite variar del estilo más pop («en Insta te envié un regalo / y una storie rosa con un nude y un te amo» canta en el pre-estribillo) al más puro rap («Afterparty con amigos / ¿Por qué estás tan frío conmigo? / Baby, pensé que te gustaba de verdad / Y solo fui un clavo más pa’ clavar»).

El videoclip, dirigido por Luis Blasco, pone la imagen a esta versión de ‘Last Christmas’. En este, Leticia Sabater se encuentra con Papá Noel y le encarga a la cantante que, esta vez, reparta ella los regalos, ya que a ella «la gente» la «quiere mucho». Pero lo que Leticia Sabater se encuentra son personas que la odian y que, por algún motivo que desconocemos, empiezan a atacarla de distintas formas, ya sea con cuchillo o con pistola.

Esta es la continuación de ‘Papá Noel, lléname el tanke’, el villancico con el que intentó sorprender el año pasado. A este le precedieron otros como ‘Papa Noel, you’re the only one’ y ‘Trínchame el pavo’. Lo cierto es que, si no te gustan las emociones fuertes, mejor no verlos.