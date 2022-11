Como es tradición desde hace unas cuantas temporadas, con la llegada de la Navidad llega también un nuevo single navideño de Leticia Sabater. Después del trance de ‘Papa noel, you’re the only one‘ y del bakalao de ‘Trínchame el pavo‘, Sabater sigue aspirando a animar cenas familiares y de empresa con la inaudita ‘Papá Noel, lléname el tanke’.

Si el villancico anterior de Sabater sonaba a ‘Chromatica‘ y estaba cantado en inglés, ‘Papá Noel, lléname el tanke’ vuelve al español y se inspira aparentemente en el «Quédate» de Quevedo, aunque Sabater propone su propia concepción del ritmo y de la métrica, inasumibles hasta por las ratas que escuchan Lady Gaga, y además le da una vuelta satánica al estribillo, marcado por una escalofriante voz de ultratumba.

‘Papá Noel, lléname el tanke’ es otra composición narrativa, folk, en sus casi cinco minutos de duración que relatan una cena familiar llena de personajes y aventuras. La prima que se ha bebido seis chupitos, el cuñado que se ha atragantado con un anillo, o la abuela que se ha comido todas las uvas, saludan entre referencias a ‘Mr. Policeman’ y ‘El polvorrón’, mientras Papá Noel yace en el suelo después de haberse pasado con las caladas al porro. Fumado, así me siento al escuchar esta canción.



