Leticia Sabater te da 5 minutos de trance navideño en su nuevo single

Leticia Sabater vuelve con otro de sus singles navideños, un año después de sorprender con su homenaje a la ruta del bakalao, adelantándose de calle a Amaia y Alizzz. ‘Papa Noel, you’re the only one’ es el tema que Leti presenta en esta temporada festiva marcada por la pandemia, y destaca por dos cosas: su sonido eurodance y su letra cantada en inglés.

Como seducida por los sonidos discotequeros y nocturnos de ‘Chromatica‘ de Lady Gaga, Leticia Sabater se sumerge en ‘Papa Noel, you’re the only one’ de lleno en un eurodance noventero salpicado de trance, e incluso se atreve a experimentar con las estructuras y las duraciones musicales en una composición de 5 minutos (!!!) que parece durar el triple. Ajena a los dictámenes de la industria actual, Leti se marca una intro de 1 minuto en ‘Papa Noel, you’re the only one’ y opta por dejarnos con ganas de más con un primer estribillo que no termina de explotar, reservándose el verdadero subidón de la canción para mucho después.

Menos experimental es el vídeo de ‘Papa Noel, you’re the only one’, en el que vemos a Leti decorar su árbol de Navidad mientras su Papá Noel particular se pone palote al observarla. Entre misteriosos planos de su rostro que probablemente hemos visto en nuestras pesadillas o en nuestras parálisis del sueño, y otros en los que simplemente aparece cantando la canción frente a un fondo galáctico, Leti no deja de hacerse un trío con los Reyes Magos y sorprende con un atuendo final que, hablando de Lady Gaga, parece el mono dorado de ‘Paparazzi’.