Otro de esos curiosos estudios musicales llevados a cabo por la «Universidad de (inserte ciudad)» está dando la vuelta al mundo y, esta vez, relaciona dos cosas con aparentemente poco en común: Lady Gaga y las ratas. En este caso, un estudio realizado por la Universidad de Tokio y recogido por medios como Business Insider ha descubierto que las ratas poseen sentido del ritmo y que son capaces de «bailar» música de Lady Gaga, Queen o incluso Mozart.

Durante la investigación, las ratas estaban conectadas a un acelerómetro inalámbrico que detectaba el más mínimo de sus movimientos, y lograban mantener el ritmo especialmente con canciones como ‘Born this Way’ de Lady Gaga o ‘Another One Bites the Dust’ de Queen. En concreto, los roedores eran capaces de sincronizar el movimiento de sus cabezas a ritmos que se situaban en torno a los 120 y 140 pulsaciones por minuto, y preferían el ritmo de 132 pulsaciones, el más típico de la música pop occidental, y el preferido también por los seres humanos. Los resultados se compararon después con 20 personas adultas.

Los resultados del estudio revelan que las ratas podrían poseer una capacidad innata para sincronizar su movimiento con el ritmo de la música, habilidad que hasta ahora solo se atribuía a los seres humanos. El profesor Hirokazu Takahashi, jefe del estudio, así lo ha expresado: «Hasta donde sabemos, este es el primer informe sobre la sincronización innata del ritmo en animales que no se ha logrado mediante el entrenamiento o la exposición musical».

El profesor señala que el «tempo óptimo para la sincronización de los latidos depende de a su vez de la constante de tiempo en el cerebro», y el estudio da a entender que las ratas poseen una constante de tiempo similar a la de los seres humanos. Y, a las ratas, la música también les podría afectar a nivel emocional, ya que «la música ejerce un enorme atractivo para el cerebro porque tiene profundos efectos tanto en la emoción como en la cognición», ha explicado el docente, que no descarta que los resultados del estudio se puedan ampliar a otras especies.

Ni Lady Gaga ni Queen, dos de los 40 artistas más escuchados en el mundo en Spotify, se han pronunciado sobre el estudio por el momento.