‘Xanthe’ es uno de esos NO instrumentales maravillosos

Nuestro Disco de la Semana y -avanzamos- presente en nuestro Anuario con lo mejor de 2023, es ‘Pearlies’ de Emma Anderson. La líder de Lush nos ha dado una de las sorpresas del año, con un álbum que se sumerge en el shoegaze, en el kraut o en el dream pop. Te va a encantar si te gustaban -más que Lush-, Broadcast y Cat’s Eyes.

Los temas más populares han resultado ‘Bend the Round’ y ‘The Presence’. Especialmente asequible es el cierre con ‘Clusters’, pero hoy vamos a recomendar otro tema. Uno de esos temas que no puede ser single, pero que sirve para sumergirse de lleno en ‘Pearlies’. Se trata del NO instrumental ‘Xanthe’, que escogemos como Canción del Día para este domingo.

- Publicidad -

La historia del pop conoce muchos instrumentales o pseudoinstrumentales significativos. Está la ‘Intro’ de The xx, coreada en sus conciertos como si fuera ‘Yellow’ de Coldplay. R.E.M., en su etapa imperial, incluyeron tanto en ‘Out of Time’ (1991) como en ‘Automatic for the People’ (1992), temas sin letra tan relevantes como ‘Endgame’ y ‘New Orleans nº5’. También Radiohead o Arcade Fire han incluido instrumentales en sus álbumes, por no hablar de ‘Low’ de David Bowie, con aquella segunda mitad de álbum totalmente histórica.

‘Xanthe’ de Emma Anderson no es instrumental. En ella la escuchamos tararear sobre una línea de guitarra tocada por Richard Oakes. Su «lalala» va cambiando de melodía a lo largo de 2 minutos y medio, dejando en ese cierre de cara A una sensación totalmente melancólica. La canción llegó a tener letra pero Anderson la quitó porque le parecía que funcionaba mejor con los «la la las»: «menos es más».

- Publicidad -

En un «canción por canción» realizado para Brooklyn Vegan, Anderson explica que se inspiró en la banda sonora de Krzysztof Komeda para ‘La semilla del diablo’, la cual adora desde hace muchos años. «Al igual que en mi tema ‘Inter Light’, hay muchos acordes menores juntos, pero esta vez más en el estilo de Europa del Este o la música tradicional griega, de ahí viene el nombre de ‘Xanthe’ (…) Puede describirse como una nana o como banda sonora de una película de terror. Es gracioso que pueda funcionar de las dos maneras».