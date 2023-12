Taylor Swift es la Persona del Año para la revista TIME

Taylor Swift sigue haciendo historia y es elegida Persona del Año por la revista TIME. El título, que siempre ha estado reservado a políticos o empresarios, convierte a la artista en la primera persona que es seleccionada por sus logros en las artes: «En un mundo dividido donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró la manera de trascender las fronteras y ser una fuente de luz. Nadie más en el planeta puede hoy conmover tan bien a tanta gente».

Según la revista, hablar de Swift ha pasado a ser como hablar de política o del tiempo, un «lenguaje tan extendido» que «no necesita contexto», habiéndose convertido en «la protagonista del mundo». «Como estrella del pop, ocupa un lugar privilegiado junto a Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna; como compositora, se la ha comparado con Bob Dylan, Paul McCartney y Joni Mitchell», afirma TIME. Además, Taylor Swift ha ofrecido su primera entrevista en más de dos años, repasando su carrera artística y reflexionando sobre los movimientos que la han llevado a ser la artista más relevante de esta generación.

«Es lo más orgullosa y feliz que me he sentido nunca, y lo más creativamente realizada y libre que he sido jamás», contesta Taylor Swift en retrospectiva a todo lo que ha sucedido en este 2023, desde la publicación de dos de sus regrabaciones hasta el comienzo de una gira que va en camino a tener la mayor recaudación de la historia. «En última instancia, podemos enrevesarlo todo lo que queramos o intentar complicarlo en exceso, pero solo hay una pregunta: ¿No te entretiene?».

The Eras Tour tiene una duración de 3 horas y media por concierto, donde canta hasta más de 40 canciones. «Sabía que esta gira era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho antes», confiesa la artista, reconociendo que estuvo ensayando durante seis meses. «Todos los días me montaba en la cinta cantando el setlist en voz alta. Corría para las canciones movidas y andaba a trote para las baladas», cuenta Swift. «Sé que voy a subir a ese escenario esté enferma, lesionada, con el corazón roto, incómoda o estresada», dice. «Ahora forma parte de mi identidad como ser humano. Si alguien compra una entrada para mi concierto, voy a actuar a menos que haya algún tipo de fuerza mayor».

Taylor Swift también recuerda la cancelación que sufrió en 2016 por su disputa con Kanye West y Kim Kardashian y el robo de su música por parte de Scooter Braun en 2019: «No se me escapa que los dos grandes catalizadores de todo esto fueron dos cosas horribles que me ocurrieron. La primera fue que me cancelaran a un pelo de mi vida y cordura. La segunda fue que alguien que me odia me arrebatara el trabajo de mi vida». Lo cierto es que Swift siempre ha tratado de reinventarse, sea por unos motivos u otros. «Me di cuenta de que todas las discográficas intentaban reemplazarme», comenta sobre ello. «En vez de eso, pensé en reemplazarme a mí misma por una nueva yo. Es más difícil acertar en el punto si el punto se está moviendo», dice.

La artista también narra cómo enmarca la estrategia como un mecanismo de afrontamiento, lo que la llevó a embarcarse en el proceso de regrabaciones para ser dueña de su música: «Me encontraba con Kelly Clarkson y me decía: ‘Vuelve a grabarlo’. Mi padre también me animaba. Yo les miraba y decía: ‘¿Cómo voy a hacerlo? Nadie quiere volver a hacer los deberes si, de camino al colegio, el viento se lleva tu trabajo». El final de la historia ya lo conocemos todos. «Todo depende de cómo afrontes la pérdida. Yo respondo al dolor extremo con rebeldía», declara Swift.

Ahora, la que es la Persona del Año para TIME tiene una mentalidad completamente distinta, fruto de la experiencia y el éxito: «He aprendido que no tiene sentido tratar activamente de derrotar a tus enemigos. La basura se acaba deshaciendo sola». Pero también es consciente de que la fama sube y baja. «Nada es permanente, así que cuido mucho de agradecer cada segundo que puedo dedicarme a esto a este nivel, porque ya me lo han arrebatado antes», comenta sin tapujos. «He aprendido una cosa: Mi respuesta a cualquier cosa que pase, buena o mala, es seguir haciendo cosas. Seguir haciendo arte».

Taylor Swift es la primera mujer que aparece dos veces en la portada de Persona del Año de TIME desde que comenzó la franquicia en 1927. Swift también fue nombrada Persona del Año en 2017, cuando fue reconocida como una de las Rompedoras de Silencio que inspiraron a las mujeres a denunciar las conductas sexuales inapropiadas. Además, aparte de ser la primera persona seleccionada por sus logros en las artes, es solo la cuarta persona nacida en los últimos 50 años que gana dicha distinción.

