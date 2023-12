Kim Kardashian protagonizará la nueva serie de Ryan Murphy

Kim Kardashian sigue haciendo pinitos en el mundo de la interpretación, pero su siguiente proyecto ya no es ningún papel secundario o anecdótico, sino que son palabras mayores: la empresaria y estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ protagonizará la nueva serie de Ryan Murphy.

La nueva ficción de Murphy (‘American Horror Story’, ‘Pose’, ‘Jeffrey Dahmer‘, ‘Glee’, todas las series) se estrenará en Hulu, provisionalmente a principios de 2025, y será un «procedimental sexy, adulto, resplandeciente y de elevada factura» según fuentes oficiales.

- Publicidad -

En cuanto a la trama, Kardashian dará vida a un abogada de divorcios que dirige un bufete completamente integrado por mujeres. La identidad del resto del reparto principal, compuesto por tres actrices y un actor, se desconoce por ahora.

El papel tiene sentido para Kardashian, quien, en los últimos tiempos, se ha formado en Derecho y se encuentra en proceso de convertirse en abogada. Ella ya ha lanzado su firma legal, pero le queda aprobar el examen de acceso en 2025.

- Publicidad -

Con este proyecto, Kardashian volverá a trabajar con Murphy después de su comentada incursión en la temporada 12 de ‘American Horror Story’, estrenada el pasado mes de septiembre.