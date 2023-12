Tulsa se atreve «a ser otra» en ‘Melocotón’

‘Amadora‘ es uno de los mejores discos de 2023, gracias entre otras cosas, a los dos grandes singles que lo presentaron. ‘No quiero hacer historia‘ ya fue Canción del Día y ‘Melocotón’ lo es hoy.

Se trata de una de las canciones más pop de Tulsa. Lo expresa la música cabalgando, el ritmo trotón, que como la letra da rienda suelta a unos caballos que hasta entonces permanecían atados. Miren Iza habla de dejar de tocar «tanto la fruta antes de elegir», como si le fuera la vida en ello. Habla de desmelenarse, de dejar atrás una etapa reprimida: «siempre atados mis caballos para evitar un desliz».

Ahora quiere «atreverse a ser otra» para «contemplar de otro modo la realidad». Aunque ello conlleve incluso llevarse por delante a los demás: «por ejemplo robarte dinero y conseguir lo que merezco y un poco más».

En Muzikalia, Tulsa defendía el tema así: «“Melocotón” es la fuga necesaria de ‘Amadora’, lo que no pasa en la realidad lo inventas en la ficción. Era muy necesaria, la canción de desmelene, de liberarse y dejarse llevar. A nivel musical está muy conseguida y el mérito es de Ángel Luján, que metió esos sintes que me parecen de lo más brillante del disco».

Sobre ese punto de «atreverse a», contaba en JENESAISPOP: «Tiene un punto de lanzarte al cambio. Todo pretende ser una descripción de una transformación, un cambio de piel. Al hacerte mayor descubres cosas geniales. Ves que has hecho cambios profundos, que no son baladís o superficiales. Hay cosas que cambian de significado, y que si no tienes muchos años no las puedes percibir. El disco es una oda al cambio».