Tulsa «no quiere hacer historia», pero es demasiado tarde

Tulsa tiene un nuevo disco preparado para el otoño. Se llama ‘Amadora’ y es realmente prometedor, pues por la nota de prensa parece un disco conceptual sobre un personaje así llamado «que habita en todas las canciones del nuevo disco». Se explica: «Amadora es una y son muchas. En la portada, la actriz Socorro Anadón aparece encarnando a Amadora mirando a cámara y a pecho descubierto. Sobre una base sonora clásica y sencilla suena la voz de Miren transmutándose también en Amadora, como una caricia que acaba en zarpazo».

El primer single ‘No quiero hacer historia’, nuestra «Canción del Día» hoy, nos da una pista muy ilustrativa sobre lo que nos vamos a encontrar en el largo. Escuchamos a una mujer que no quiere «hacer historia», que no quiere «el aplauso de la multitud», que ha cuidado de los padres y de los hijos de su pareja, pero que tiene que escuchar «que sus tetas y su culo ya no están ahí». Que es abandonada por alguien más «turgente».

El tema apela a un Joaquín en los últimos momentos de la letra que todos podemos imaginar quién ha de ser en esta historia nada amable. La melodía y los arreglos sí lo son, en una de las canciones más dulces y menos oscuras de Tulsa en lo sonoro. Aceptaría el adjetivo de «bonita» en la disposición de los elementos, pero es en efecto «una caricia que acaba en zarpazo».

Parece ‘No quiero hacer historia’ un homenaje a todas las mujeres, a todas las «Amadoras» que han ocupado un lugar secundario de la historia e incluso han aceptado ese papel. Pero hay que matizar dos cosas: esas mujeres también han hecho historia y poco a poco las vamos descubriendo, se va reconociendo. Y por otro lado, qué decir de Tulsa. Después de componer ‘Autorretrato’, la que puede ser su gran obra maestra, para su disco anterior ‘Ese éxtasis’, aún le queda inspiración para continuar explorando nuevos ángulos.

Tulsa actúa hoy 7 de junio en la Sala Galileo de Madrid, el 8 de junio en Las Armas de Zaragoza, el 9 en la Sala Totem de Pamplona y el 10 de junio en Jimmy Jazz Gasteiz de Vitoria-Gasteiz. Este tour forma parte del acuerdo entre AIE en RUTA con la LIPA, la escuela de estudiantes de artes performativas de Liverpool, creada por Paul McCartney. Hablamos con su co-fundador hace unos años. Tulsa toca con algunos estudiantes de la escuela de Liverpool tras haber pasado unos días con ellos allí. Las entradas están disponibles aquí.