Ha querido la casualidad que el capítulo 13 de la 4ª temporada de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, verse sobre religión. En concreto sobre música y religión. El éxito de ‘La Mesías‘ y la confirmación de Stella Maris -actual top 1 en JENESAISPOP con vuestros votos- en Primavera Sound nos lleva a debatir sobre algo más de 1 hora sobre la curiosa vinculación en ambas áreas. Nos acompaña nuestra admirada periodista Paloma Rando, «muy creyente hasta los 19 o 20 años», y en su momento habitual de esa parroquia que estáis viendo últimamente en las noticias, sita en la calle Ferraz.

Rando nos habla sobre cómo hay entornos en que más difícil hablar de tu fe «que salir del armario», mientras Claudio nos pregunta si ha llegado el momento de separar artista y religión. Entre otras cosas, porque últimamente han sido muchos los artistas que han manifestado su fe, como Rosalía, Rigoberta Bandini, Justin Bieber, Kanye West e… ¿Íñigo Quintero?

Hablamos por supuesto de ‘La Mesías’. En ese sentido, el podcast contiene SPOILERS únicamente entre los minutos 13 y 21, cuando desgranamos su desenlace. Rando explica por qué cree que el último episodio no ha gustado a alguna gente: «Mucha gente esperaba una impugnación de la religión. Y lo que los Javis hacen en ‘La Mesías’ no es una impugnación de la religión, sino una impugnación del uso manipulador y torticero de la religión. Montserrat usa el vehículo de la religión porque la tiene muy a mano para inculcar terror y miedo, y sirve como metáfora de lo que ha hecho la religión a lo largo de la historia: ejercer un control de la población y tenerla sometida. Pero eso no impugna la religión per se. Y eso es lo que cuenta ‘La Mesías’. Lo que me gusta de cómo tratan Los Javis la religión es que creen que el ser humano tiene una necesidad de trascendencia». Añade en otro momento: «la fe es muy difícil que se acabe. No se acabaría ni aunque diéramos respuesta a las grandes preguntas del ser humano, del tipo «qué hay después de la muerte»».

Paloma recuerda que la religión católica no tiene por qué ser ultra conservadora, habla de la teoría de la liberación que llevó a algunos cantantes «progres» a abrazar la religión, y del origen del musical ‘Godspell’, también reivindicado en la serie de Calvo y Ambrossi. «Hay una forma de vivir la religión en España que no implica pensamiento ultra».

En cuanto a la vinculación de pop y religión, Rando cita a Tarantino cuando dice que «desde que la religión ha perdido peso en las sociedades modernas y las sociedades se han ido secularizando, ese peso lo ha cogido la cultura, en especial la cultura popular». Habla de «cómo generan comunidades, cómo se venera a los ídolos, los rituales que se generan a partir de determinadas dinámicas relacionadas con la música pop» y bromea sobre lo que podría brillar la iglesia, si aceptara al público LGTB+: «Si la iglesia quisiera ganar adeptos de verdad, lo que tendría que hacer sería aceptarnos a los LGTB de una vez por todas. No habría mejor campaña que la que podríamos orquestar nosotros. Si todos los capillitas de Sevilla fueran abrazados por la Iglesia, no tendrían rival. Se organizarían unos espectáculos… Imaginaos, con toda la liturgia de la iglesia… En el Concilio del Vaticano II se autorizó el uso de la canción popular en la liturgia. Desde Bob Dylan al coro rociero. Y eso cambió la manera de concebir los ritos. Cómo ha permeado bautizos, bodas, el único contacto con la religión al año de mucha gente…» Exclama, excitada: «¡El siguiente concilio somos nosotros!».

Sobre el apego de gente como Rosalía a la religión o el uso de su iconografía por parte de C. Tangana, nos indica: «Son artistas que no niegan el suelo cultural en el que se han movido. Durante mucho tiempo, no aceptar lo popular era lo guay y te generaba una distinción. Y ahora aceptar el casticismo, la tradición… está bien visto, cuando antes estaba mal visto. Antes si yo decía “soy creyente” me miraban raro. Y eso genera una reacción, que puede llevar a que ahora ser creyente pueda ser rebelde. Lo que se dice de que ser de derechas es punk. Hay un poco de eso. La ventaja que creo es que en el caso de Rosalía, eso no va aparejado ni muchísimo menos a un mensaje conservador. Porque luego es una tía dueña de su sexualidad».

En otros puntos del podcast, volvemos a recomendar la excelente serie ‘Leftovers’, hablamos del acorde demoníaco «diabolus» de Black Sabbath, o comentamos algunos artistas que han hablado de Dios (o del diablo) en su música. Desde Amistades Peligrosas a la adaptación como «Padre Nuestro» de Simon & Garfunkel, pasando por The Killers, Sufjan Stevens, Cat Stevens, Leonard Cohen o Low.