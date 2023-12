Queens Of The Stone Age actuarán en A Coruña y Madrid

Queens Of The Stone Age ha anunciado conciertos en nuestro país: el 18 de junio de 2024 en Coliseum de A Coruña y el 20 de junio en Noches del Botánico de Madrid.

Formada en California por Joshua Homme durante la década de los 90, Queens Of The Stone Age se ha dado a conocer por temas como ‘No One Knows’, ‘Little Sister’, ‘My God is the Sun’ o ‘The Way You Used To Do’, entre otros.

Las entradas para Madrid estarán a la venta el jueves 14 de diciembre a las 12h en www.livenation.es. Las entradas para A Coruña estarán a la venta el viernes 15 de diciembre a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa para el concierto de A Coruña en nuestra web el jueves 14 de diciembre a las 10h.

Precios de las entradas:

Madrid: Pista: 70€ (+gastos) – Grada: 75€ (+gastos)

A Coruña: Pista: 55€ (+gastos) – Grada: 50€ (+gastos)

