Lori Meyers se encamina a su final de gira de 2023 con un concierto en el WiZink Center este 30 de diciembre, que supondrá la segunda parada de su carrera en este recinto. La primera vez fue hace 5 años, pero desde entonces no han dejado de sacar música, incluyendo el disco ‘Espacios Infinitos’ (2021). Ahora, el grupo también aprovecha para presentar un nuevo single, ‘Ya No Dices Nada’, en el que colaboran con Manola.

Es en una tarde de diciembre, a tan solo unos pocos días del que quizá puede ser el concierto más importante del año para Lori Meyers, cuando me reúno con Antonio López “Noni” (voz) y Alfredo Núñez (batería) para hablar sobre sus raíces en Loja (por casualidades de la vida yo también soy de allí), el cierre del tour, la canción que acaban de sacar y los cambios a los que se sigue sometiendo la industria musical. El grupo también actúa el 23 de diciembre en Barcelona, como parte del Festival Mil.lenni.

¿Cómo se explica que un grupo que nace de una pequeñísima ciudad como es Loja, pueda llegar a cerrar su gira en el WiZink?

Noni: Pues porque teníamos pan élfico en Loja, teníamos los roscos de Loja, y si tú comes roscos de Loja de chiquitillo…

Alfredo: Es curioso, porque en nuestra generación adolescente, en Loja había mucho movimiento musical, había otros grupos mayores en los que nos fijábamos y había un ambiente musical que nos gustaba. Nos unía eso, el que nos gustara la música y el tocar algún instrumento. Había un montón de bandas.

Noni: Hubo una época en la que hacían las ferias de Loja y el sábado se llevaba a un artista un poco más nacional, más importante, y el viernes era el día de todos los grupos locales. Hemos llegado a estar hasta 12 bandas ese día. Además, muchos amigos nuestros se dedicaron al teatro, otros a las artes, a la ilustración… fue una generación muy próspera en ese aspecto. Y ya luego Granada nos dio el paso a establecernos dentro de un circuito en el que había grupos formados y, de ahí, una carrera paso a paso hacia arriba.

Uno de los conciertos más esperados de esta gira era precisamente en Loja, el pasado 25 de agosto. Supongo que sería muy especial.

Noni: Sí, fue uno de los conciertos en los que más nervios podíamos tener. Pero no son los nervios de tocar, porque nosotros el show lo damos a mil por mil sea en el sitio que sea, pero sí es verdad que en Loja tenemos familiares, amigos… y te preocupas por que todo el mundo esté cómodo. De eso no te preocupas cuando vas a otra ciudad o cuando haces un concierto en A Coruña o Barcelona, por ejemplo. Tenemos amigos, pero no tienes a toda la familia. Y eso te pone un pelín nervioso, pero fue muy especial hacer el concierto allí. Había mucha gente que quería vernos en nuestro pueblo, en nuestro hábitat. De hecho hicimos un vídeo especial en Instagram en el que la gente nos contaba lo que le había parecido nuestro pueblo, y todo el mundo estaba flipando. Loja tiene mucho encanto, pero ha perdido muchas guerras de logística y tal. Y eso ha llevado a mucha gente a tener que acabar en la capital.

Porque supongo que Loja es uno de los lugares que os brinda más apoyo, ¿no? ¿O en realidad no tanto?

Alfredo: Siendo sensatos, ha habido un tira y afloja durante años. Es verdad que hacer un concierto en Loja, donde no hay un espacio regular como una sala para hacer un concierto, es difícil. Entonces siempre estábamos esperando alguna contratación un poco más externa. No solo dependía de nosotros, sino de la estructura que tenga cada gobierno en este caso o cada concejalía de cultura. A veces ha sido un poco por eso, otras veces porque nosotros no hemos podido ir por cuestiones de que si cierras conciertos en Granada no puedes tocar a ciertos kilómetros por temas de exclusividad. Han ido pasando los años y es verdad que ya se reclamaba un concierto nuestro, y más después de que el año pasado fuera Izal y era raro que Lori Meyers, siendo estandarte de esa música alternativa, no hubiera estado antes. Pero bueno, hemos estado este año, no vamos a pensar en lo anterior, y es un concierto en el que ya nos desquitamos también de todo este tiempo.

¿Os da la impresión de que sois menos reconocidos en casa?

Noni: No, nosotros estuvimos ensayando en Loja hasta hace un tiempo, pero luego todos vivimos en Granada. Y hubo también desde hace tiempo mucho éxodo de gente de Loja a Granada por las oportunidades de trabajo. Es complicado porque cada vez en los pueblos hay más despoblación. Antes nosotros volvíamos en Navidad y éramos muchos allí, cada vez hay menos gente en los pueblos… Pero cada vez que vamos a Loja nos sentimos queridos y en Granada también. La verdad es que ojalá tocar más en Loja, pero ojalá también tocar más en Bilbao, en Barcelona… ojalá tocar más en todos los sitios.

La verdad es que por esta gira no os ha faltado nada, hasta reunión con el presidente del Gobierno. Subió una foto con vosotros a Instagram tras a asistir a uno de vuestros conciertos. ¿Qué tal fue el encuentro?

Noni: Pues normal. Pedro Sánchez es fan de los Lori desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, también lo es Moreno Bonilla, Paco Cuenca de Granada… Nosotros no somos muy políticos, cuidamos a la gente como persona. Cualquier persona que venga a nuestro concierto, sea alguien que no tenga nada o sea alguien que tenga mucho poder, simplemente es un espectador más para nosotros. Y bueno, sabes que es el presidente del Gobierno y siempre es un halago que venga a verte.

Ernest Urtasun es el nuevo ministro de Cultura. ¿Os ha gustado dicha elección? ¿Le reclamáis algo? Se dice que los artistas no están contentos con el estatuto del artista.

Noni: Los artistas nos tendríamos que unir. Confiar en los políticos es un error. Hay que confiar en el gremio, donde nos podemos unificar y cambiar las cosas. Pero para ello tendríamos que unificarnos todos, en la música es mucho más complicado que en el cine o que en otro tipo de aspectos culturales. Y para eso hace falta que todos nos unamos. No necesitamos políticos, los políticos solo van a lo suyo. Tienen una pegatina como la de cualquier equipo de fútbol y van a lo suyo. Esos nunca van a mirar por nosotros, ningún político.

Bueno, y última parada el WiZink el 30 de diciembre. Si ya suena fuerte que vayáis al WiZink, suena todavía más fuerte que sea vuestro segundo concierto en el WiZink, cinco años después del primero. ¿Consideráis que han cambiado mucho las cosas desde entonces?

Alfredo: Socialmente en el mundo, sí. Todos sabemos a lo que nos hemos tenido que enfrentar en 2020. Pero nosotros siempre nos hemos mantenido en esa tesitura de seguir avanzando. Todos estos años han volado. No encuentro un cambio tan grande, aunque por supuesto sí el cambio de grupo: después de la pandemia Miguel López ya no siguió en el bajo, Doria tampoco estaba en la guitarra y entraron Toni y Miguel de Lucas. Eso nos ha dado también una visión nueva, pues tocar en el escenario con dos personas talentosas como ellos nos ha sumado. Más que cambios, hemos visto que Lori Meyers sigue sin tener un techo y que la gente sigue estando ahí, que quiere ver los conciertos y que los disfruta. Nosotros estamos con ganas de seguir diciendo cosas y de desgranar energía en el concierto, que es donde hemos aprendido desde que empezamos a tocar en Loja en el bar Alperchín todos los viernes.

¿Fue más importante aquella vez, o ahora esta?

Alfredo: Es que aquel concierto resumía una carrera, era hacer un repaso un poco más cronológico a todo, por lo que era más especial y diferente a lo que normalmente hacía la banda. Y este, realmente te pone tenso porque es un espacio difícil y donde hay que hacerlo bien, pero lo tenemos más asumido como un concierto natural dentro de la gira que como la especialidad de conmemorar algo. Esto es más un punto y seguido, pero al que le tenemos muchas ganas por el espacio que es y porque estamos solos con los fans.

¿Planeáis algo especial para este concierto?

Noni: Alguna sorpresilla hay, sí.

¿Y lleváis colaboraciones? Porque ahora todo el mundo espera invitados cuando se trata de un fin de gira y más si es en el WiZink. Vaya faena que el fin de una etapa tenga que ser con colaboraciones, ¿no?

Noni: No, ¡al contrario! Cuando desvelemos todas las colaboraciones y las veáis, veréis que queríamos terminar esa noche con todos nuestros amigos. Con los más posibles y los que han tenido algo que ver con Lori Meyers. Y es difícil de juntar eso, ¿eh?

Alfredo: Sí es verdad que ahora hay grupos que hacen colaboraciones casi con nombres más ilustres de la música para hacer una canción con ellos, pero nosotros vamos a pensar más en que en el concierto haya colaboradores que hayan trabajado mucho con Lori. No queremos llamar a alguien por el nombre para que parezca que esto va a ser mejor.

Noni: De hecho, las colaboraciones casi todas son con artistas emergentes, así que lo guay va a ser que vamos a estar todos entre amigos y lo bonito es que el público va a descubrir cosas. A nosotros no nos gusta que se tenga que juntar a este con este o al otro con el otro, no nos gusta juntar cromos. Pero todos aquellos que hayan tenido mucho contenido con Lori en estos últimos años, son ya amigos nuestros y nos gustaría que estuvieran con nosotros en el escenario o en la parte técnica. Yo creo que va a ser muy especial para nosotros.

Supongo que una canción que no faltará en el setlist es ‘Ya No Dices Nada’, vuestro nuevo tema.

Noni: Pues sí, estará.

¿Cómo surgió?

Noni: Pues Teresa Manola es teclista de Rufus T. Firefly, y como compartimos a Miguel de Lucas y todo el rollo, nos hicimos amigos y me mandó su disco, que es como soul y R&B. Escuché algunas cuantas canciones y me gustó mucho. Tuve alguna ideílla de cómo nuestras voces podían casar bien. Se vino un par de días a Granada y empezamos a crear la canción, que salió rápido y muy fresquita. Manola es una artista emergente pero con muchísimo talento y son gente de la que hemos aprendido mucho.



El tema es a dúo con Manola, ¿por qué ella? También podría haberla grabado Anni B Sweet, que es vuestra voz femenina más cercana, ¿no?

Noni: Anni B Sweet tiene muchos más proyectos y, además, también está haciendo ahora cosas con Rufus. Estamos muy juntos: mientras nosotros hacemos el feat con Manola, Anni hace el feat con Rufus. Tengo amigas artistas con las que me gustaría hacer también cosas, como Dani, pero no tenemos tiempo para todo y vamos poco a poco. Anni, además, ya canta en ‘Espacios Infinitos’.

¿Hará ella las voces en directo?

Noni: Anni está ya confirmada para el WiZink, fue la primera confirmada. Pero ella no quiere trabajar tanto como para hacer los coros. Seguramente va a coger su canción y dirá: «Me voy a beber».

Entonces podemos esperar que sea Manola quien haga la voz en directo, ¿verdad?

Noni: Sí, la canción de Manola sí. Anni hará su canción y también haremos la canción con Kora, si no nos deja tirados (ríe).

Alfredo: Claro, cada una tendrá su espacio. No van a hacer algo que no han hecho, no vamos a juntar cromos porque sí. Van a ser colaboradores que ya saben lo que han hecho en la canción.

Noni: Hay alguna sorpresilla… dos sorpresillas muy guays.

¿Esta canción con Manola pretende ser como una actualización del típico dúo de Nancy & Lee de los años 60?

Noni: Una de las cosas que le dije al productor fue algo así. Realmente es una canción en la que no necesitamos tanto ruido, tanta destrucción… Así que, ya diciéndole eso, va por ahí: cuando las voces son importantes y empiezan a casarse entre ellas, la música toma el relevo que tiene que tomar.

La narrativa de la canción es muy interesante porque trata sobre una ruptura amorosa, pero al mismo tiempo hay versos como «Y convencerte de que no es el fin» que se pueden relacionar con este final de era. ¿Habíais pensado en ese doble sentido? ¿Ha sido intencional sacarla ahora?

Noni: No, está hablando de una relación. Es cuando le dices a alguien: «Tío, sé que estamos pasando un mal momento, tú vas en el coche y te acuerdas de mí y escribes». Como es moderna en aspecto de comunicación, es más eso. Es ese proceso de relación en el que te acuerdas de la otra persona. Y el estribillo lo que te dice es que, aunque esto se acabe, no es el fin de nada. Tú tirarás por tu camino y yo tiraré por el mío.

¿Qué expectativas tenéis con respecto al desempeño del tema en las listas de éxitos?

Noni: ¡Nada! Pues ninguna. Que guste a la gente.

Alfredo: Es una canción que es totalmente natural. Pero si llega a las listas de éxitos como ha sucedido con otras canciones, pues genial. Nosotros vamos a trabajar la canción de forma normal sin esperar nada.

Noni: No creo que ningún artista que no sea el argentino este que siempre es número 1 piense en ello cuando compone. Solamente algunos de este tipo de artistas que lo saben ya directamente.

El panorama ha cambiado mucho. Ahora, plataformas como Spotify posibilitan que los artistas puedan llegar a un público más amplio. ¿Ayuda a darte a conocer y a expandir distintos estilos de música, quizá no tan comerciales?

Noni: No confiamos en Spotify lo mismo que no confiamos en los políticos. Es una plataforma que no nos va a ayudar. La música, de hecho, desde los años 90 hacia acá siempre ha ido a peor para los artistas. Ya estamos en el modo «relegados». Que haga lo que quiera Spotify, que le pague 0,0001 a quien quiera y que haga lo que sea, nosotros intentaremos sobrevivir. La mayoría de los artistas como nosotros sobrevive de los directos, porque la industria musical se ha vuelto muy difícil, y las plataformas algo tendrán que ver. Ahí estamos los artistas, lo he dicho siempre. Cuando nos unifiquemos, lucharemos.

¿Ha influido negativamente en vuestro caso, que lleváis activos desde incluso antes de que estas plataformas existan?

Alfredo: Es una cuestión de adaptación y de que se trata de un medio más para reproducir música. Somos un grupo que venimos de la primera caída de la industria que es cuando no empezaban a venderse discos. Y ahora la transformación hacia lo digital, que vemos lo rápido que está cambiando todo. Es una buena plataforma para descubrir y para que la gente pueda acceder rápido a oír cosas, pero en ese momento también estás cambiando la forma que tiene la gente en su cabeza de reproducir canciones: en vez de discos enteros se demandan playlists. Y en esas playlists es donde se lucha ahora por estar. Ahí está la fuerza de las compañías o de los artistas de introducirse en esos espacios.

Empezasteis vuestra gira por los festivales españoles allá por abril, que coincidió con el lanzamiento de ‘No Me Merecía La Pena’, el tema junto a Kora que decíais. Ahora vais a cerrar el tour con el lanzamiento de otra canción, ‘Ya No Dices Nada’. ¿Hay alguna conexión temática o conceptual entre ambos temas?

Noni: No, pero sí es verdad que estaba pensado con quién se iba a colaborar. La conexión más básica es que son las dos últimas canciones que hemos compuesto. Cuando haces un disco, algo va enlazado automáticamente. Pero sí, puede ser que estén enlazadas en ese sentido.



En una industria que parece que cada vez da más importancia a los singles que a los álbumes, ya uno no sabe si estos son los primeros adelantos de vuestro próximo álbum… ¿O son canciones sueltas?

Noni: Pues puedes hacer las dos formas. Se pueden quedar como singles sueltos o meterlas en tu disco si calan con el concepto de las otras canciones que has hecho. En composición todo se engloba.

Alfredo: Sobre el disco no hay nada todavía. Se irá viendo. Hay ideas, hay composiciones, pero no sabemos todavía cómo hacerlo, si merece la pena sacar un disco o ir sacando canciones bien trabajadas para que, al final, esas canciones las pueda oír la gente y no salgan en un disco donde nacen muertas prácticamente. Tendremos que ir viendo la estrategia a seguir, pero desde luego habrá una continuidad y vamos a seguir trabajando. No va a haber un parón de años. Vamos a seguir trabajando y, sobre ese trabajo que vayamos haciendo y esa continuidad, iremos viendo.

Por cierto, ¿qué ocurre ahora con los grupos que parece que se están separando muchos después de la pandemia? Como por ejemplo El Columpio Asesino.

Noni: De hecho somos amigos de ellos. También Niños Mutantes recientemente. Cada uno tiene su excusa y tiene su decisión, que hay que respetar. Porque seguramente todos los casos serán distintos. A nosotros nos llegará en algún momento también, son cosas que le pasa a todo el mundo. La música va cambiando. Nosotros tenemos la suerte de que, cuando empezamos, teníamos 16 años. Por eso ahora estamos rondando los 40 y todavía estamos en este nivel. Pero es muy complicado. Yo entiendo también a los grupos que dicen: «Hasta aquí hemos llegado». Ya sea porque no tengan nada que componer o nada que decir. Pues no sé, a todos nos llegará ese momento. Me entristece mucho lo de El Columpio Asesino, pero es otra cuestión lo que pasa ahí. Y con lo de Niños Mutantes me quedé un poco en shock porque no me lo esperaba. En los últimos años todos estamos sufriendo con tener un puesto en un festival, ya que ahora los festivales se abren más y son más multiculturales. Pero bueno, me quedé triste porque son amigos, cada vez que vamos a verlos disfrutábamos y porque son de Granada. Perdemos un activo grande en Granada.

¿Y vais a seguir trabajando en Granada? Fíjate que es común que los artistas se muden a Madrid para conseguir conciertos, publicidades, patrocinios con marcas…

Alfredo: Nosotros desde siempre. Lo pensamos alguna vez, pero bueno, tuvimos la suerte de que la carrera siguió y nos hemos podido reunir siempre en Granada con nuestro equipo técnico. Eso nos ha posibilitado quedarnos allí. Y hoy, con todos los métodos de comunicación vía online, es mucho más fácil teletrabajar. Nosotros ya empezamos a teletrabajar hace muchos años. Pero siempre matuvimos el querer quedarnos allí, porque estábamos a gusto y porque no había necesidad. Eso quizá nos matuvo los pies en la tierra de decir, «oye, vamos a trabajar desde aquí y defender lo nuestro». Hace unos años, si nos hubiéramos venido en otra época, igual Madrid nos hubiera cambiado o habríamos hecho las cosas de manera diferente.

Noni: Nosotros en Granada estábamos cerca de la familia, y hay tantos grupos que no es raro. Pero claro que has pensado siempre que Madrid está a 4 horas de todo, y nosotros llevamos el doble de kilómetros desde aquí.

Alfredo: Entiendo que a lo mejor un grupo que es de Cuenca, por ejemplo, o Badajoz, a lo mejor si no hay tantas infraestructuras o movimiento en ese aspecto de la cultura musical, entiendo que sí se desplacen a Madrid para establecer una zona de logística e infraestructura que necesiten.

¿Qué podemos esperar de Lori Meyers en 2024?

Noni: Empezamos actuando en Logroño el día 4. Es el primer festival. Pero luego ya sí hay un pequeño parón y empezamos el año en México, en el Vive Latino. Latinoamérica es un sitio donde estamos yendo últimamente y también nos lo estamos pasando bien, con la misma sensación a cuando empezamos hace mucho tiempo y eso reconforta al grupo y lo rejuvenece. Y hay algunos festivales cerrados para este verano en España.