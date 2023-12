Arkano a Malbert: «He comido pollas, si esa era tu pregunta»

Malbert, el conocido podcaster que presenta el programa ‘Querido hater’, ha puesto en entredicho la bisexualidad de Arkano (declarada por él mismo) durante su charla con el músico publicada estos días, recibiendo la respuesta tajante del artista.

En la entrevista, Malbert habla -aunque sin dar nombres- de esos artistas que supuestamente «se apropian de causas que no viven» para fidelizar a la comunidad LGBTQ+, e insinúa que Arkano pueda ser uno de esos artistas. El rapero, directo, responde que «he comido pollas, si esa es tu pregunta» y «por si pensabas que me estoy apropiando de algo», y añade que las ha comido «bien comidas», pero que no va a compartir más detalles.

- Publicidad -

En el pasado, Arkano ha hablado públicamente de su bisexualidad, afirmando que es bisexual pero que «en Tinder tengo puesto solo chicas», y ha declarado haber recibido homofobia «desde hace muchos años».



- Publicidad -