Selena Gomez confirma su romance con Benny Blanco

Selena Gomez ha hecho oficial su romance con Benny Blanco después de varias semanas llenas de especulaciones. La cantante de ‘Lose You To Love Me’ ha vuelto a enamorarse y, pese a las críticas, no ha dudado en contárselo a sus más de 400 millones de seguidores en Instagram.

La realidad es que esta no es la primera vez que Selena Gomez habla de su relación con Benny Blanco. La artista respondió hace unos días con «Facts» a una publicación de Instagram que hablaba de los rumores en torno al posible noviazgo entre Gomez y Blanco.

Esos no fueron los únicos comentarios que dejó Selena Gomez en Instagram. La cantante generó controversia revelando que «él es todo» lo que hay «en su corazón» y contestando a un usuario que la acusaba de «hacer todo lo posible» por su relación mientras que abandona las redes sociales cuando se le pide que apoye a Palestina: «Tienes razón».

A pesar de la lluvia de críticas que recibió por sus respuestas en Instagram y por quienes no apoyan su relación con Benny Blanco, parece que Selena Gomez está decidida a no esconder su relación. La artista ha publicado varias fotos en Instagram bajo el mensaje «Nueva York, mis momentos favoritos contigo este fin de semana». La última de ellas es un beso entre los dos músicos, que no ha tardado en viralizarse en la plataforma y ha servido para oficializar su noviazgo.