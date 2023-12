Marlena, lo más escuchado en Spotify de Benidorm Fest 2024

Este sábado Spotify ha publicado los streamings correspondientes al viernes 15 de diciembre, día en que se subieron a plataformas las canciones aspirantes a ganar Benidorm Fest. La canción ganadora de momento es ‘Amor de verano’. El dúo Marlena, como Lérica, llegaban al concurso con ya un millón de oyentes en Spotify, por lo que podemos entender que partían con la ventaja de tener una base de fieles.

Tanto Lérica como Miss Caffeina, que tienen casi medio millón de oyentes, figuran en este top 8 de lo más escuchado. ¿Por qué un top 8? Porque esas serán las formaciones que pasarán a la final del concurso. A falta de averiguar cómo evolucionan las canciones en los próximos días, entre los temas que más entusiasmo han despertado de momento están el muy Quevedo ‘Brillos platino’ de Almacor, el tema de Mantra que referencia a Álex y Christina, la vistosa ‘Zorra’ de Nebulossa, el tema producido por Nacho Canut de Sofia Coll, y el tema rockero de Angy. Entre los eliminados hipotéticos destacaría el bolero de St Pedro, en principio favorito de nuestra audiencia según esta encuesta.

Como sabéis, las reproducciones en Spotify pueden estar muy manipuladas por el apoyo de las playlists. En ese sentido, Nebulossa tienen que celebrar haber llegado al top 5 del primer día sin haber aparecido siquiera en Novedades Viernes España (300.000 suscriptores), donde sí se ha apoyado a este top 4 resultante o a Miss Caffeina. De hecho, las playlist que más están apoyando a Nebulossa son Benidorm Fest (22.000 suscriptores), Top Alexinos (11.000) y el Ready for the Weekend de JENESAISPOP (6.000). Insisto: tiene mucho mérito ese top 5 con este soporte tan modesto.

Por su parte, los de Alberto Jiménez tienen que celebrar que ‘Bla Bla Bla’ ha sido aceptada en Todo Indie, una playlist con 700.000 suscriptores, lo que puede ser determinante para su desarrollo durante los próximos días. ‘Dos extraños’ de St Pedro no ha aparecido en Novedades Viernes España, pero sí en una playlist llamada Mixto, que siguen otras 700.000 personas. Seguiremos atentos a la evolución: recordemos que el año pasado, la canción ganadora ‘EAEA’ de Blanca Paloma no era la más escuchada, y que el éxito de ‘Nochentera’ de Vicco, a la postre 5 veces platino, se cocinó muy poco a poco.

Lo más escuchado de Benidorm Fest:

1.-Marlena / Amor de verano 63.663

2.-Almacor / Brillos platino 51.034

3.-Mantra / Me vas a ver 50.501

4.-Lérica / Astronauta 45.830

5.-Nebulossa / Zorra 40.361

6.-Miss Caffeina / Bla Bla Bla 39.367

7.-Sofia Coll / Here to Stay 34.769

8.-Angy / Sé quién soy 33.329

9.-St Pedro / Dos extraños (cuarteto de cuerda) 31.639

10.-Noan / Te echo de – 26.613

11.-Yoly Saa / No se me olvida 26.400

12.-María Peláe / Remitente 24.342

13.-Jorge González / Caliente 24.286

14.-Dellacruz / Beso en la mañana 22.477

15.-Quique Niza / Prisionero

16.-Roger Padrós / El Temps 14.961