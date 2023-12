Tomavistas confirma a The Blaze, Belle and Sebastian, Jesus and Mary Chain…

El festival Tomavistas anuncia las primeras confirmaciones de su edición de 2024, que tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid los días 24 y 25 de mayo.

Entre los grandes nombres confirmados se encuentran The Blaze, Belle and Sebastian, Jesus and Mary Chain y Dinosaur Jr, además de la banda revelación Dry Cleaning. En el plano nacional hay que mencionar el regreso de Standstill y las confirmaciones de Baiuca, Alizzz y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

- Publicidad -

Completan las confirmaciones de Tomavistas Bodega, La Luz y Hurray for the Riff Raff. Pronto se anunciarán más nombres.

Los abonos de Tomavistas ya pueden adquirirse en la web del festival. El abono general está disponible a un precio de 75 euros.

- Publicidad -