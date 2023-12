Softcult trata de encontrar el paraíso en ‘Heaven’

Softcult se encamina a cerrar el 2023 buscando el paraíso. El dúo canadiense, compuesto por las gemelas Mercedes y Phoenix Arn-Horn, publicó el EP ‘See You In The Dark’ a principios de año. Ahora, decide concluir el año con ‘Heaven’, una canción que trata de alejarse de esa misma oscuridad. Pero, ¿realmente lo consigue?

El tema es el segundo single que sacan después de dicho EP, pues a este ya le continuó el lanzamiento ‘Haunt You Still’ el pasado noviembre. Sin embargo, el sonido sigue siendo tan misterioso como la canción que le precede. Jugando con los tiempos y destacando con una batería que parece estar aplastada por su propia producción, ‘Heaven’ presenta un rock-indie que se aleja completamente del género que artistas como girl in red están llevando al mainstream.

«Me dieron un cuerpo que no me queda bien / No soporto el punto de vista del espejo», canta Softcult en un tema que hace referencia a la dismorfia corporal. Pese a ello, el aura oscura que envuelve el instrumental se torna de una color más brillante en la letra: «Con un halo a tu alrededor / Me sacaste de la tierra». El dúo pretende imaginar un lugar en el que los sentimientos negativos desaparecen, «prendiéndoles fuego» como sucede en la canción. «Describe un mundo en el que todos somos aceptados por lo que somos, en el que el origen o la identidad de cada uno no dicta cómo somos percibido por la sociedad», ha manifestado Softcult sobre el tema.

Algo bastante llamativo son los cuatro minutos que comprende la canción. Si bien no explota hasta la mitad de la misma, el último minuto es un auténtico vacío que los instrumentos van agigantando cada vez más con un sonido que se desvanece, como si invitaran a la reflexión del oyente. Al final, durante unos largos segundos, simplemente silencio. Es curioso, pues las hermanas de Softcult llegan para proponer algo muy diferente a lo que se viene escuchando ahora. Con su reciente habilidad creativa, no parece que el silencio sea algo que estén dispuestas a guardar.



