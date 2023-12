Bad Gyal se pone un vestido de Beyoncé en la espléndida ‘Give Me’

Bad Gyal está calentando de cara al lanzamiento del que se va a considerar su primer disco, ‘La Joia’. Y nunca mejor dicho, porque lo que nos ha entregado Alba Farelo en este frío mes de diciembre es uno de sus temas más soleados y paradisíacos, lo cual teniendo en cuenta su histórica relación con Jamaica, es mucho decir.

Envuelta en ritmos afrobeat, ‘Give Me’ nos habla de un amor escapista («Quedemos solos, así no nos buscan / Lo hacemo’ all night, no lo hacemo’ two times»), en el que el sexo se mezcla con los porros («Yo un porro y él prende un Phillie / Después me va a quitar el bikini»). La sencilla pero preciosa producción ha reunido por primera vez a Scott Storch y Nely El Arma Secreta, que ya habían trabajado con la artista por separado (Storch en ‘Zorra’ o ‘Slim Thick’ y Nely en ‘Judas’).

El estribillo «Él se arrebata viéndolo botar / Tiene algo que me mata» garantiza un nuevo éxito para Bad Gyal en las listas. Pese a la proliferación de villancicos estos días, el tema resiste en el top 200 de Spotify España, por lo que suponemos que con la llegada del nuevo año, subirá. Os recordamos que el disco que incluye ‘Give Me’ se considerará el debut oficial de Bad Gyal, incluso a pesar de las diferentes mixtapes que a lo largo de los años nos ha venido regalando.

La portada del single ‘Give Me’ es obra de Sheila Janet Pinas, responsable de todo el universo fotográfico del álbum ‘La Joia’. En ella Bad Gyal aparece con un vestido de la colección SS 2002 de Esteban Cortázar visto también en la portada de ‘Naughty Girl’ (2003) de Beyoncé. Con esta referencia la artista consigue cerrar, junto a la tipografía, una estética R&B 90’s presente en todo el imaginario del disco.



