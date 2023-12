La decisión de Katy Perry que cambió la vida de David Guetta

Aprovechando el final de año, David Guetta ha ofrecido una entrevista a Capital Dance para hacer balance de los mayores hits de su carrera. Uno de ellos es, evidentemente, ‘Titanium’, uno de los temas más escuchados de 2011. Y, pese a que se trata de una colaboración con Sia, el DJ ha explicado que fue Katy Perry a quien se la propuso primero.

«Le envié la canción y la rechazó, así que le rogué a Sia que se quedase con ella», ha desvelado el músico al hablar sobre el tema. Sia ya había trabajado en la composición del tema previamente, pero no estaba previsto que fuera ella quien la interpretara. De hecho, tras la negativa de Katy Perry, sus condiciones para cantarla fueron claras: «Lo hizo con la condición de que la canción no tuviera ni videoclip, ni conciertos ni ningún tipo de actuación. Y que iba a ser su última canción como cantante».

El éxito de ‘Titanium’ fue tal que al final se le acabó haciendo un videoclip, pero Sia no aparece en ningún momento. Y, aunque no se sabe si la canción también se hubiera convertido en un hit de haber sido Katy Perry la intérprete, David Guetta reconoce que le «cambió la vida» tanto a él como a Sia. «La primera vez que escuché lo que hizo Sia me enamoré. No se la quise dar a nadie más, era perfecta tal y como estaba», ha confesado.

Katy Perry ya se pronunció sobre este rechazo en 2020 en una reunión por videollamada con David Guetta: «Me la enviaste y recuerdo que la escuché en el avión y pensé: ‘Dios mío, qué canción más buena’. ¿Quién es la persona de la grabación? Debería quedarse ella. Esta es una canción de éxito, ¡no me metas a mí, mantén a Sia!».



