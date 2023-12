RHODES quiere cambiar lo que sabe en ‘All I’ve Ever Known’

RHODES empezó el 2023 con la publicación de su segundo trabajo discográfico, ‘Friends Like These’, que grabó durante la cuarentena. Pero, como si esta vez no tuviera tiempo que perder, el artista británico ya prepara su próximo disco: ‘un-finished’. Sumergido ya en su nuevo proyecto, el artista despide el año con el lanzamiento de ‘All I’ve Ever Known’, su nuevo single.

‘All I’ve Ever Known’ es el quinto tema que ya se conoce de ‘un-finished’, que saldrá el próximo 1 de marzo. La canción sigue una dinámica bastante similar a las publicadas hasta el momento, con una vibra intimista y melancólica que se sirve de sonidos comerciales que recuerdan, por ejemplo, a algunos de los mayores éxitos de Ed Sheeran. No obstante, su mejor baza es el contenido lírico, al que logra otorgarle todo el peso.

- Publicidad -

El artista no propone en ‘All I’ve Ever Known’ nada que no se haya hecho ya. La balada, alzada principalmente por el piano y sus momentos de mayor intensidad, trata el miedo a volver darlo todo por una persona tras haber salido de una relación fallida. Y, pese a que podría decirse que es una balada más de las muchas que ya se han hecho sobre el mismo tema, funciona. Funciona porque RHODES goza de un factor fundamental para este tipo de canciones: su voz transmite. Y su lamento se siente tan real y honesto que logra hacer empatizar al oyente.

«Cómo puedo mantenerte cerca de mí, cuando todo lo que siempre he sabido / Es que el amor se irá, así es cómo he crecido», canta el artista antes de introducirse de lleno en el estribillo. El tema es absolutamente universal y RHODES se las averigua para hacer que parezca especial. «En el pasado he sido autodestructivo y siempre he huido de las cosas buenas por miedo. Escribir esta canción me ayudó mucho a superar algunos de esos sentimientos», ha escrito en redes sociales. De alguna forma, consigue que los versos lo digan por él.



- Publicidad -