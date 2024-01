Cachitos vuelve a arrasar mezclando dardos políticos y autoparodia

El especial de Nochevieja de ‘Cachitos’ en La 2 volvió a arrasar después de las campanadas con un 14% de cuota y 1.457.000 espectadores, situándose en tercer lugar de los programas más vistos de la noche, detrás de La 1 de TVE y de Antena 3. ‘Cachitos’ no decepcionó retratando el último año con la ayuda de la música, la nostalgia y de sus irónicos rótulos.

El de Amaral no necesita más explicación. Sobre todo, Cachitos volvió a entregar momentos sublimes comentando la política nacional. Se llevaron buenos repasos el currículum inexistente de Santiago Abascal al ritmo de Teresa Rabal, la apertura «sin barreras» de Pedro Sánchez frente a una «negociación de investidura», sonando Danny Daniel, o Yolanda Díaz y su afición totalmente real y verdadera a planchar, con María José Cantudo en pantalla. Para enmarcar fue la versión imaginada de ‘Nochentera‘ que narra la negativa de Feijóo de aceptar el último resultado electoral: queremos ‘Nosentera’ en Spotify ya.

Recordando las manifestaciones en Ferraz, Cachitos implicó lo mismo a Henry Méndez, a quien «le gusta estar cara al sol, como a los ultras de las protestas contra la amnistía», que a Marta Sánchez, que apareció cantando rodeada de bailarines «con menos coordinación que en una mani en Ferraz». Sánchez, es decir, Marta, no Pedro, apuntó Cachitos, «todavía no había escrito un himno para arreglar esto». ‘Muérdeme’ de Los Romeos sirvió al programa para pedir que «hagamos el amor y dejemos de bombardear niños».

Entre los momentos de la cultura pop de 2023 revisados por Cachitos en este último programa especial no podían faltar ni el caso Rubiales («a diferencia de Rubiales, Bertín vende sus picos a 1,50€») ni Shakira («sus caderas no mienten, de su pareja y de sus declaraciones de la renta no podemos decir lo mismo») ni curiosamente el «subidón de fentanilo». Y, entre los mejores rótulos a secas, el que brindó respeto a Antonio Vega. Otro gran programa que solo quienes aseguran que España vive un «régimen sanchista» y una «dictadura bolivariana» serán incapaces de encontrarle el humor.

La verbena previa, con Amaia, Lori Meyers…

Unas horas antes, en La 2, la verbena de Cachitos también presentada por Ángel Carmona, en este caso, rodada en El Molino de Barcelona por «falta de presupuesto», en palabras de Carmona, anotó un 6% de share y 661.000 espectadores, ofreciendo de nuevo un espectáculo diferente, donde no habrían cabido como en la gala de TVE ni Nancys Rubias, ni Juan Magán sonando a la peor música de 2003 que recuerdas, ni Rosario Modehano ni tampoco todos esos artistas que no sabías que existían que actuaron en la gala de La 1. Tatiana Delaluz, Depol o Hilario: revelación o timo.

La gala fue pretendidamente viejuna, como el recinto, recordando a las varietés de tiempos pretéritos. Pero, al contrario que la de TVE, la pre-gala de Cachitos volvió a hacer uso de uno de sus fuertes entregándose a la autoparodia. Solo así puede explicarse la misma presencia de Fernando Esteso en el programa, acompañado de La Maña; o de Jandro haciendo juegos de cartas, o la imitación de Bertín Osborne de Pep Plaza, que ahora mismo suena tan anacrónica como la misma presencia de Bertín Osborne en un programa de televisión. Ahí entraría, también, Sharonne haciendo un espectáculo de ventriloquía manoseando una marioneta de Louis Armstrong. Cachitos te vende nostalgia, pero lo hace guiñándote el ojo.

El cartel musical fue más interesante que el del resto de programas de la noche. Abrió Amaia con ‘Bienvenidos al show’ y también se dejaron caer Carlangas y Los Cubatas presentando nuevo proyecto, La Prohibida y Algora reluciendo juntos, Lori Meyers recordando el temazo que es ‘Emborracharte’ como lo acaban e hacer en el WiZink, Adiós Amores saliendo en prime time como merecen, Joe Crepúsculo y Aaron Rux tocando ‘Mi fábrica de baile’ en castellano e italiano, y Sidonie cantando el himno oficial del 1 de enero, ‘No salgo más’. Los Gandules, por su lado, ofrecieron una actuación cómico-musical con ‘Ese loco material’.

La gala se pasó ineludiblemente de rosca con las imitaciones de Pep Plaza y el monólogo poco inspirado de Laura Márquez, pero, aún así, Cachitos volvió a confirmarse como la mejor alternativa de la Nochevieja, ya no tan alternativa, por suerte, en estos dos entretenidos y divertidos especiales.