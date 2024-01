Usher hace la mejor canción R&B del siglo XXI para Rolling Stone

Rolling Stone ha publicado otra de sus comentadas -y a menudo polémicas- listas recopilando lo mejor de determinado año o género. Hoy, la revista estadounidense da salida a su clasificación de las mejores canciones R&B del siglo XXI.

Usher, que el mes que viene es el encargado de actuar en el intermedio de la Super Bowl, encabeza la lista con ‘Confessions Pt. II’. Otra segunda parte, la de ‘Dangerously in Love’ de Beyoncé, aparece en segundo puesto, seguida por ‘Untitled (How Does It Feel)’ de D’Angelo en tercer lugar.

- Publicidad -

El top 5 de Rolling Stone se completa con ‘Be without You’ de Mary J. Blige en el número cuatro y ‘We Belong Together’ de Mariah Carey en el cinco, y dentro del top 10 aparecen ‘Thinkin’ About You’ de Frank Ocean en el seis, ‘Fallin’ de Alicia Keys en el siete, ‘Ordinary People’ de John Legend en el ocho, ‘Bag Lady (Cheeba Sac Radio Edit)’ de Erykah Badu en el nueve, y ‘Full Moon’ de Brandy en el diez.

La lista se abre en el puesto 100 con ‘Woman’ de Raheem DeVaughn y presenta inclusiones más o menos esperadas como la de ‘Oops (Oh My) de Tweet en el número 46, ‘Differences’ de Ginuwine en el 34, ‘1 Thing’ de Amerie en el 32 o ‘Rock the Boat’ de Aaliyah en el 15, además de por supuesto clásicos de algunos de los artistas más prestigiosos del neo-soul, de Jill Scott a Floetry.

- Publicidad -

Entre los nuevos clásicos incluidos en la lista destaca ‘Leave the Door Open’ de Silk City en el 29, ‘Snooze’ de SZA en el 19, ‘Cranes in the Sky’ de Solange en el 18 o ‘Adorn’ de Miguel en el 12. Y, entre las grandes sorpesas, quizá, hay que comentar la entrada de ‘You Rock My World’ de Michael Jackson nada menos que abriendo el top 20, pues no es uno de sus singles más recordados. Puedes comentar la lista de Rolling Stone en el hilo de JENESAISPOP dedicado al R&B.