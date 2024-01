Britney Spears desmiente estar trabajando en un nuevo disco

Britney Spears ha desmentido las informaciones de dos tabloides, PageSix y The Sun, los cuales han publicado que la cantante se encuentra trabajando en un nuevo álbum con la ayuda de dos conocidas cantantes y compositoras, Charli XCX y Julia Michaels.

En un post de Instagram, Spears ha dicho que esta noticia no es cierta. «Por ahí dicen que he llamado a no sé qué personas para escribir un disco. Esas noticias son basura. Nunca voy a volver a la industria musical» han sido sus tajantes palabras.

Spears ha continuado declarando que «cuando escribo, lo hago por diversión o porque escribo para otra gente», y ha revelado una faceta de ella antes desconocida. «Los que habéis leído mi libro, hay muchas cosas de mí que no sabéis. He escrito más de 20 canciones para otros artistas en los últimos dos años. Soy una escritora a la sombra y la verdad es que me gusta hacerlo de esta manera».

Spears acaba su post desmintiendo otro rumor: «La gente dice que mi libro ha salido ilegalmente sin mi aprobación y esto también está muy lejos de la verdad».

Spears, efectivamente, ha escrito canciones para otros artistas a lo largo de su carrera, como ‘Whiplash’, una canción grabada por Selena Gomez. Sin embargo, se desconoce qué canciones habría escrito en este último par de años, los posteriores a su liberación legal.