La banda SPRINTS comienza 2024 «heavy»

Acabamos de empezar con 2024 y esta semana ha salido ya un disco notable. Se trata del debut de los dublineses SPRINTS, que han fichado por el sello City Slang, hogar en distintos momentos de Lemonheads, Yo La Tengo, Flaming Lips o Junior Boys. En su caso, los singles que anticipaban este primer disco nos hacían pensar más bien en Hole, Yeah Yeah Yeahs o Sleater-Kinney, como era el caso del furioso ‘Up and Comer’.

El grupo se formó en 2019 influido «por los primeros Pixies» (LOL) y también por Bauhaus, Siouxsie Sioux, King Gizzard, Savages y LCD Soundsystem. Lanzaron un EP llamado ‘Manifesto’ en 2021, y otro en 2022 llamado ‘A Modern Job’, con temas como los titulares, que llamaron la atención de toda la prensa británica que te pueda venir a la mente.

La cantante, guitarrista y principal compositora Karla Chubb dice que el largo ‘Letter to Self’ es un trabajo personal y autobiográfico. Su objetivo es «tomar las cosas que se consideran inherentemente negativas -sentimientos de ansiedad, ira y rabia- y convertirlas en algo positivo. Utilizar nuestras experiencias para alimentarnos y verterlas en una salida positiva. Es catártico, es honesto, es crudo». Para muestra, el «focus track» del álbum lanzado este viernes, ‘Heavy’, nuestra Canción del Día hoy.

‘Heavy’ presume de su propia “idea fácil” de ir de menos a más, incluso repitiendo toda la letra de pe a pa. “¿Nunca sientes que la habitación es pesada?”, se pregunta antes de dar rienda suelta a pogos y guitarras no jevis, pero casi, junto a un nuevo estribillo desatado: «I’m watching the world go around a window beside me». Y esa conclusión con la que hasta la Olivia Rodrigo rockera, siempre sufriendo, comulgará: “No puedo dormir”.



