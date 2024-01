Memes Globos: del «Chúpate esa, Pedro» al «Si no gano, me voy»

Los Globos de Oro han vuelto a celebrarse esta noche llegando a su 81ª edición. ‘Oppenheimer‘ en el apartado de cine, y ‘Succession‘ en el de televisión, se han proclamado grandes ganadoras en una velada donde los premios han estado, en realidad, bastante repartidos. Sin ir más lejos, uno de los premios gordos, el de Mejor guion, ha ido a parar a la francesa ‘Anatomía de una caída‘.

La ceremonia ha dejado varios momentos para las risas, especialmente el vídeo viral de Timothée Chalamet y Kylie Jenner hablando acaramelados durante una pausa. Aunque para chismes los que parecían compartir Selena Gomez y Taylor Swift (ambas estaban nominadas) desde su mesa: solo Dios sabe qué contaba Selena en este momento que dejaba a Taylor en shock.

Menos gracias ha provocado el monólogo de Jay Koy, tanto es así que el cómico se ha visto obligado a justificarse con que solo ha tenido diez días para prepararse el texto. Sus bromas sobre el pito de Barry Keoghan o sobre la relación de Taylor Swift con el jugador Travis Kelce han generado una fría acogida de la audiencia. Digamos que Jennifer Lawrence amenazando con «pirarse» si no ganaba un premio, ha sido más divertida que todo el monólogo oficial.

Entre los mejores momentos de la gala hay que mencionar el de Kieran Culkin espetando «chúpate esa, Pedro» a Pedro Pascal después de ganar su Globo por ‘Succession’, y entre los de la alfombra roja, el de Brie Larson llorando después de conocer a Jennifer Lopez. Por otro lado, la industria parece obsesionada con los músculos de Jeremy White Allen, y su compañera de serie Ayo Edebiri prefiere que no se los pongan todo el rato en las narices, gracias.

Mención especial y honorífica merece el meme de Rosamund Pike posando con el «agua de baño» de Jacob Elordi. Solo los que han visto ‘Saltburn‘ serán capaces de asentir con todas sus fuerzas o de salir corriendo.

Selena Gomez, Taylor Swift and Keleigh Teller during the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/xVOFZRukoA — Pop Base (@PopBase) January 8, 2024

Do Kylie and Timothée know that the ad breaks on the Golden Globe website is just a fan cam of them pic.twitter.com/QIbs42Ofhi — yasmine | ياسمين (@filmwithyas) January 8, 2024

Taylor Swift reacts to joke from #GoldenGlobes host Jo Koy about the NFL. “The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift” pic.twitter.com/Ua0Nd2xEok — Pop Base (@PopBase) January 8, 2024

"Taylor Swift" recibiendo un 'roast' 😅 en los #GoldenGlobes “La diferencia entre los globos de oro y un partido de la NFL, es que en los globos de oro enfocamos menos a Taylor Swift.” pic.twitter.com/JFbqFDPWxS — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) January 8, 2024

Golden Globes host Jo Koy just went off-script after one of his jokes bombed: “I got the gig 10 days ago! You want a perfect monologue? Yo, shut up. You’re kidding me, right? Slow down. I wrote some of these, and they’re the ones you’re laughing at.”#GoldenGlobes2024 pic.twitter.com/K6DIDtdCes — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 8, 2024

Never invite Jo Koy to one of these again please. So, so awful. pic.twitter.com/Oqhpeiosp5 — Sethsfilmreviews (@sethsfilmreview) January 8, 2024

Brie Larson and JLO meet for the first time at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/g8Ta3FJilS — One Take News (@OneTakeNews) January 8, 2024

rosamund pike holding jacob elordi’s bath water candle 😭 pic.twitter.com/f5a5hiW2kp — liv (@forcersei) January 8, 2024

"Suck it, Pedro!" Kieran Culkin jokingly roasts Pedro Pascal as he accepts the #GoldenGlobe for Best Actor in a TV Drama. pic.twitter.com/SoE6NzOIsG — Variety (@Variety) January 8, 2024