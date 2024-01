Kim Gordon no se despide en ‘Bye Bye’, su nuevo comienzo

Después de la publicación de su disco debut en 2019, Kim Gordon está preparada para sacar su segundo trabajo discográfico, ‘The Collective’. La cofundadera de Sonic Youth lanzará un nuevo álbum en solitario el próximo 8 de marzo, que servirá como la continuación de ‘No Home Record’.

Para presentar el disco, Kim Gordon opta por el tema con el que lo abre, ‘Bye Bye’. No hay nada más paradójico que comenzar una nueva era con una canción titulada ‘Bye Bye’, al igual que no hay nada más raro que empezar con ella un álbum. Sin embargo, esa es la elección de Gordon, que suena agresiva y, aun así, convincente.

Luciendo una base distorsionada en la que abundan los sintetizadores, la letra del single apenas presenta una narrativa interesante… ni directamente de despedida. Pero las escenas que va enumerando a lo largo de más de cuatro minutos dan cohesividad al cuerpo de la canción. Tanto es así que el último minuto ni siquiera goza de contenido lírico, otorgando todo el protagonismo al sonido estridente del tema.

‘Bye Bye’ no es un cambio radical con respecto a la anterior música de Gordon; de hecho, se pueden encontrar muchas similitudes con el tema que abrió su debut, ‘Sketch Artist’. No obstante, todavía faltan por descubrir las otras diez canciones que completarán ‘The Collective’. ¿Qué tendrá guardado bajo la manga?

Este es el tracklist:

1. Bye Bye

2. The Candy House

3. I Don’t Miss My Mind

4. I’m a Man

5. Trophies

6. It’s Dark Inside

7. Psychedelic Orgasm

8. Tree House

9. Shelf Warmer

10. The Believers

11. Dream Dollar