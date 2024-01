Dua Lipa comparte el adelanto de una nueva canción

Dua Lipa acaba de publicar el adelanto de una nueva canción. Lo ha hecho a través de su canal de WhatsApp, donde se comunica con sus seguidores. La artista ha compartido un vídeo de 10 segundos en el que se escucha el comienzo del que probablemente será su siguiente tema.

La noticia llega unos días después de que se confirmara la actuación de Dua Lipa en la próxima ceremonia de los Grammy, que se celebrará el 4 de febrero. La artista mostró su entusiasmo en una fotografía subida a Instagram, en la que desveló que se encontraba ensayando.

En la imagen del ensayo se ve que Dua Lipa está ensayando 2 canciones para su actuación. La segunda de ellas es el single principal de su próximo álbum, ‘Houdini’, pero de la primera no enseña el título. Sin embargo, en su sudadera se puede leer del revés ‘Training Season’, uno de sus singles más rumoreados.

De tratarse de ‘Training Season’ ese título oculto, su lanzamiento debería ser esta semana o la que viene, ya que solo quedan dos viernes hasta la noche de los Grammy. No hay ningún motivo para que Dua Lipa esconda el título de ‘Dance the Night’ si esa fuera la canción que planea cantar junto a ‘Houdini’, por lo que, ¿tendrá la artista intención de presentar su nuevo single durante la noche de la que toda la industria musical está pendiente?

🚨 | @DUALIPA shares a snippet of a new song via community text! pic.twitter.com/YQV0TmgVZ3

— Dua Lipa Media (@STUDlO2054) January 24, 2024