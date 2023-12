‘Houdini’ puede no ser el lead single que quería Dua Lipa

Dua Lipa comenzó oficialmente su nueva era el pasado 9 de noviembre con el lanzamiento de ‘Houdini’, el single principal de su próximo trabajo discográfico y una de las mejores canciones de 2023 para JENESAISPOP. Pero nuevas informaciones reveladas por The Sun parecen indicar que no era el tema con el que la artista británica tenía pensado presentar el proyecto.

The Sun ha desvelado que Dua Lipa «canceló sacar un videoclip» que era de «alto presupuesto». Este videoclip, que fue grabado en secreto, incluía «peleas multitudinarias y caos», además de «cientos de extras». «En esencia, el vídeo era divertido, pero contenía escenas de caos como accidentes automovilísticos, demoliciones, explosiones, fuegos artificiales y gente peleando», informa el medio.

- Publicidad -

La decisión de no publicar el videoclip fue tomada tras largas discusiones con su equipo, en las que acabaron considerando que era «insensible» publicar un vídeo así a la vez que sucede la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Pese a que confirma que hubo gran variedad de escenas grabadas, The Sun no deja claro si el videoclip llegó a finalizarse o si se quedó incompleto. De lo que sí deja constancia es de que «el tema estará incluido en su tercer álbum», por lo que no se trataba de ‘Houdini’.

En cierto sentido, esto podría explicar por qué ‘Houdini’ se publicó con un vídeo que algunos consideraron «demasiado simple»: solamente presenta una coreografía y es de menos presupuesto que los videoclips de ‘Future Nostalgia’. Anteriormente al lanzamiento de la canción se rumoreaba que el single principal se titulaba ‘Training Season’, ¿podría ser ese el tema con el que Dua Lipa planeaba empezar la era?



- Publicidad -