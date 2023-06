‘Dance the Night’: ¿chuchería disco-pop de Dua Lipa o piloto automático?

Parte de la redacción evalúa ‘Dance the Night’, el single de Dua Lipa para la banda sonora de ‘Barbie’:

«‘Dance the Night’ es la última chuchería disco-pop de Dua Lipa. Antes de que seguramente abandone este sonido en su tercer disco, al menos, en parte, ‘Dance the Night’ conserva el poder de seducción de sus mejores canciones, las cuerdas sampleadas son hipnóticas y la canción, aún haciendo gala de una producción horterilla, termina atrapando con sus diversos ganchos melódicos hasta que es imposible no ponerla en bucle.

Mi momento melódico favorito es el modo en que el pasaje “I could dance, I could dance, I could dance” se va resolviendo de diferentes maneras a lo largo de la canción. Y esa lyric del vestido apretado (“my outfit so tight, you can see my heartbeat tonight”) es maravillosa, puro pop». Jordi Bardají.

«Últimamente los periodistas, los fans… estamos abusando de la expresión «piloto automático» para definir una nueva grabación de un artista consagrado que no aporta nada a lo que ha entregado ya varias veces. Pero es que así mismo están abusando los artistas de la misma fórmula ad nauseam para mantenerse vigentes en playlists, para mantener sus oyentes mensuales altos, para no dejar de ser relevantes ni un segundo.

Así de sonrojante es ‘Dance the Night’. Por si no tuviste suficiente con la reedición de ‘Future Nostalgia’, con la reedición de la reedición de ‘Future Nostalgia’ y con el disco de remezclas de ‘Future Nostalgia’, aquí tenéis otra canción encima de la cual podéis cantar ‘Levitating’. O peor aún, es una mezcla entre ‘Levitating’ y ‘CAN’T STOP THE FEELING’, aquella canción de Justin Timberlake que terminó siendo seleccionada como peor canción del año por la revista Time. Tremenda manera de matar el hype camino al tercer disco de Dua Lipa». Sebas E. Alonso.





