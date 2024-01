Justin Timberlake vuelve sin artificios en ‘Selfish’

Justin Timberlake regresa a la escena musical. Lo hace con el anuncio de un nuevo disco, ‘Everything I Thought It Was’, que supondrá su sexto trabajo discográfico. Este será, además, su primer álbum de estudio desde ‘Man of the Woods’ en 2018. El disco ya se puede preguardar en Spotify con fecha de lanzamiento el 15 de marzo.

El anuncio del regreso de Timberlake llega acompañado de un nuevo tema, ‘Selfish’, presentado en directo durante un concierto en su ciudad natal de Memphis, y que está disponible desde hoy 25 de enero.

‘Selfish’ prescinde de la pirotecnia de ‘Suit & Tie’ o ‘SexyBack’ y apuesta por un sonido de medio tiempo R&B que remite al de ‘Rehab’, la colaboración de Timberlake con Rihanna de 2009. Aunque la noticia es que Timbaland no está involucrado en la producción de ‘Selfish’. Se trata de un tema producido por Timberlake junto a Louis Bell (Post Malone, Halsey) y Cirkut (Ava Max, Kesha) que se inclina a lo clásico.

El cantante ha querido anunciar el disco de la mano de un tráiler narrado por el actor Benicio Del Toro. En el vídeo de 30 segundos, Justin Timberlake aparece de espaldas a la cámara sobre la maqueta de una gasolinera en el desierto, donde también se percibe una puesta de sol pintada a lo lejos. «¿Qué cojones está mirando?», se pregunta Del Toro en su voz en off.

El artista aparecerá como invitado en el Saturday Night Live de este sábado. Pese a que ha presentado el programa cinco veces y ha actuado hasta en seis ocasiones, no visita SNL desde diciembre de 2013. Solo su vuelta al panorama musical podía acabar con esa racha.





