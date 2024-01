Camera Obscura regresan después de 10 años

Camera Obscura vuelven a la escena musical después de 10 años de sequía. Lo hacen con ‘Look to the East, Look to the West’, álbum que supondrá la continuación de ‘Desire Lines’. Su lanzamiento está programado para el próximo 3 de mayo.

El grupo, además, ha compartido un adelanto del disco con la publicación de ‘Big Love’, el que es el single principal. El tema oscila entre el country rock y el progresivo, convirtiendo una ruptura en el eje de su narrativa. «Fue un gran amor, dijo / Por eso tardó diez años en sacarla de su cabeza», dice la canción.

«‘Big Love’ es nuestro tributo a Waylon Jennings, con un guiño a Sandy Denny y la banda de rock progresivo Scope», ha comentado la guitarrista y vocalista Tracyanne Campbell. «Es una canción sobre no mirar atrás, tener fe en el presente y el futuro», continúa.

‘Look to the East, Look to the West’ nace bajo la premisa de ser el álbum más complicado de la carrera de Camera Obscura. Tras el fallecimiento en 2015 de la teclista fundadora Carey Lander, la banda entró en una pausa prolongada. Pese a que permanecieron en contacto, su estado era incierto. Hoy, esa pausa termina para dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa.



