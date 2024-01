TikTok se queda sin el catálogo musical de Universal Music

La industria musical espera con expectación un movimiento que puede remover todos sus cimientos. La compañía Universal Music Group (UMG) ha anunciado que retirará todo su catálogo de TikTok de manera inmediata tras no llegar a un acuerdo con la plataforma. Esto significa que los principales artistas del planeta, como Taylor Swift, Bad Bunny o Rosalía, dejarán de escucharse en TikTok.

En una carta abierta publicada en la madrugada del 31 de enero, Universal Music Group desvela que su contrato de licencia con la plataforma china expira esta noche y que no se ha alcanzado ningún plan de renovación. Lo hace tras afirmar haber luchado por «una compensación justa para los artistas y compositores, la protección ante los efectos dañinos de la Inteligencia Artificial, y la seguridad online para los usuarios de TikTok». La compañía es una de las más grandes del sector, perteneciendo a ella los nombres más importantes.

Asimismo, Universal ha acusado a TikTok de responderles con «indiferencia, y luego con intimidación». El éxito de la plataforma se basa en la publicación de vídeos cortos donde «la música es el corazón de su experiencia», afirma UMG. Sin embargo, TikTok ha propuesto pagar a los artistas y compositores «una tarifa que es una fracción de lo que pagan otras plataformas», representando «solo un 1% de sus ingresos totales». «TikTok está tratando de construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo por la música», añade Universal.

El comunicado de UMG ha dado lugar a una trifulca pública en las horas restantes de su contrato todavía vigente. En una nueva declaración, la aplicación musical ha manifestado su decepción ante que la compañía «haya antepuesto su propia codicia a los intereses de sus artistas y compositores». TikTok culpa a Universal de haber promovido una «narrativa y retórica falsa», optando por «alejarse del poderoso apoyo de una plataforma con más de mil millones de usuarios que sirve como medio gratuito de promoción y descubrimiento para su talento».

Pese a que en 2021 sí lograron alcanzar un acuerdo, todo parece indicar que esta vez no sucederá lo mismo. Al menos, de momento. A no ser que lleguen a una reconciliación en las próximas horas, a partir de mañana el catálogo de canciones de TikTok no contará con Billie Eilish, Drake, ABBA, los Beatles o Adele. Las consecuencias de esta ruptura todavía están por ver, pero una cosa es segura: no resultarán indiferentes.