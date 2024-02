Benidorm Fest ya ha supuesto una catarsis perfecta para Angy

«Gane quien gane, yo he ganado con el proceso, con el equipo, con que os haya llegado el mensaje. Solo espero mejorar mis nervios y darlo todo x100 y que os llegue lo que siento. Yo he venido al Benidorm Fest a eso. Votad lo que creáis conveniente para el festi».

Este es el mensaje que anoche dejaba Angy en X. Desde hace unos días, deja ver en las entrevistas que para ella ir a Eurovisión no es lo importante, sino el proceso. Ya se siente ganadora. Como Varry Brava, por ejemplo, ella ya siente que estar en la final es una victoria porque ve que se ha entendido su mensaje. Que no era otro que una reafirmación de sí misma, como le contó en el primer segundo de entrevista a María Eizaguirre. “’Sé quién soy’ es una reafirmación de esa búsqueda que llevo años haciendo, que creo que hacemos todos. El descubrimiento, el autodescubrimiento, el viaje a saber quiénes somos. Creo que queda menos, que el día que me suba al escenario del Benidorm voy a saber realmente quién soy ahí».

Eso es lo que pasó en la primera semifinal de Beniform Fest, que vimos a Angy sobre el escenario enfrentándose a su imagen en el espejo, tan sólo como parte de un viaje de autorreconocimiento. Pura terapia. El pasado («Soy alguien que dudó cuando le dijeron «No»», «Soy un desastre, un puro desastre») contrasta con la esperanza de futuro: «Venceré a los miеdos con el corazón. Venceré еn el juego de ser única en el universo. Ya no necesito de tu aprobación».

En verdad, Angy estaba componiendo una canción pop para Benidorm Fest cuando dio con esta, y sintió que era la correcta. «La verdad es que la canción era una maqueta que no era mí. Yo compuse una cosa diferente, más pop, pero sentía que no me representaba del todo. Y, buscando la canción, de repente apareció esta», indicaba en una entrevista. Y añadía en otra en referencia a sus inicios musicales pop-rock: «La letra está hecha a mi medida y cuando hay guitarras y punch… eso me llena».

Angy habló largo y tendido el año pasado de sus problemas de salud mental, aunque no le gustó que se hicieran titulares con los pensamientos suicidas que ha llegado a tener. «Cuando pensemos eso, tenemos que pensar en la gente que nos quiere», decía. «Yo tengo la suerte de pagarme una terapia, pero hay gente que no. Si yo me he sentido jodida, imagínate la gente que no se puede pagar una terapia o que no llega a final de mes, gente que sale del armario, bullying, transexuales… La cabeza es una movida muy tocha. Cuando estás así, hay que contarlo. Yo lo hice público, pero no tiene por qué ser así. Pero sí (hay que contarlo) a la gente que está a tu alrededor, porque lo ven y están. Mi madre no me dejó sola. Yo decía ‘cómo le voy a hacer esto a mi madre’. Te quieres quitar de en medio porque, en mi caso, yo sentía que era una carga para los demás».

En todos los sentidos, ‘Sé quién soy’ es una catarsis tras un periodo convulso en la carrera de Angy, y a todas luces esa reinvención a que hace poco aludía en las redes sociales. Para entender por qué dice que «ha ganado con el proceso» tan sólo hay que ver esa puesta en escena en la que las sombras le señalan con el dedo, tan solo para al final abrazarla. Un proceso de aceptación -su terapia- representado en 3 minutos de manera totalmente cautivadora.