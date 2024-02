COBRAH sirve «buen coño» en carnaval

El concierto que COBRAH en Barcelona coincide con su fiesta de carnaval. Esto significa que buena parte de la asistencia acude a la sala Razzmatazz disfrazada. Llega tanta gente vestida de Mario Bros que por un momento me pregunto si me he equivocado de lugar. Pero no, todo en orden.

COBRAH, que da sus primeros pasos en la música actuando en clubs de BDSM, se da a conocer internacionalmente gracias a la potencia de singles de electro-house rapeado como ‘Good Puss’ o ‘Brand New Bitch’. Su sonido es gélido pero altamente sensual: COBRAH domina los beats electro que se le ponen por delante, y no al revés, en canciones que en pocos minutos capturan todo el autoestima del mundo.

El show “divertido y sudoroso” que COBRAH promete en una entrevista concedida recientemente a este medio es exactamente eso. COBRAH solo se necesita a sí misma (y a su peluca rubia) para provocar los gritos del público cuando pasan las 2 y media de la madrugada. La artista, que presenta nuevo EP, ‘Succubus’, tira de pregrabados, pero a nadie parece ni debe importarle cuando la sueca baila con una seguridad apabullante y se come el escenario.

La audiencia viene con los deberes hechos y grita las letras de ‘FEMININE ENERGY’ o ‘TEQUILA’ mientras COBRAH menea la cadera, sacude los hombros, se acerca al uno y otro extremo del escenario, se abre de piernas o se marca una serie de “hairflips” que le garantizarán un cuello de hierro. El directo flaquea en algunos puntos debido a la homogeneidad de todas las canciones, pero la agresividad de la base mantiene en todo momento el ritmo y los ánimos, como demuestra un grito de «puta jefa» que se oye entre canción y canción.

En momentos puntuales del show de COBRAH se da un curioso contraste entre el animal que es en el escenario, y la muchacha encantadora que también es cuando interactúa con el público. Cuando saluda a la audiencia con un extendido “hiii”, acompañado de una sonrisa de oreja a oreja, en tu cabeza lo traduces como “holiii”. También esa es la “energía femenina” de COBRAH, aunque cuando la base se impone, la fiera vuelve. COBRAH somos todos nosotros, también.

COBRAH sabe perfectamente lo que es tratar con un público diferente. Ella, antes de dedicarse al oficio de pop star, impartía clases de música a niños por el día, y actuaba en clubs de fetish por la noche. Hoy tiene repertorio para armar un entretenido show de una hora, aunque ‘Good Puss’ sigue siendo el single estrella, hasta el punto de que lo toca dos veces para cerrar show. Con el ‘BANG’ de confetti final, el espectáculo de COBRAH y la jornada de carnaval se funden en uno.