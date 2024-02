Pearl Jam presentará su nuevo disco ‘Dark Matter’ en Barcelona

Pearl Jam ya ha apuntado el nombre de Barcelona en su agenda. La banda de Seattle estará el 6 y el 8 de julio en el Palau Sant Jordi dentro de su gira mundial, que incluirá 35 fechas y que empezará el próximo mes de mayo.

El grupo aprovechará su visita a España para presentar su próximo trabajo discográfico, ‘Dark Matter’, que se publicará el 19 de abril de 2024. Producido por Andrew Watt, es el primer disco de Pearl Jam desde el lanzamiento de ‘Gigaton’ en 2020. Su primer single ha sido publicado hoy.

Eddie Vedder, Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready y Matt Cameron se retiraron a los estudios Shangri-La en Malibú para grabar el álbum el año pasado, que terminan en tan solo tres semanas «en un estadillo de inspiración». «Estamos en este momento de nuestras vidas en el que puedes hacerlo o no, pero todavía nos preocupamos por publicar algo que sea significativo y, con suerte, pensamos que es nuestro mejor trabajo. Sin exageraciones, creo que este es nuestro mejor trabajo», ha comentado Eddie Vedder.

Para acceder a la compra de entradas, los fans ya pueden solicitar su código registrándose aquí. El registro se cerrará el domingo 18 de febrero a las 23h59. La salida a la venta para los que hayan recibido código se abrirá el viernes 23 de febrero a las 10h.

Este es el tracklist de ‘Dark Matter’:

1. Scared of Fear

2. React, Respond

3. Wreckage

4. Dark Matter

5. Won’t Tell

6. Upper Hand

7. Waiting for Stevie

8. Running

9. Something Special

10. Got to Give

11. Setting Sun