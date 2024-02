Brian Wilson confirma el primer disco de 2025

Brian Wilson publicará disco en 2025, aunque no es lo que esperas. Wilson -líder de los Beach Boys- tirará de archivo rescatando las grabaciones de un proyecto que empezó a principios de 1970 y que abandonó antes de terminarlo. Se trata de un disco de música country que contará con Fred Vail, mánager de los Beach Boys, a las voces, y con Wilson a la producción.

Wilson y Veil empezaron a trabajar en ‘Cows in the Pasture’ en la época en que los Beach Boys grabaron su disco de 1970 ‘Sunflower‘. Llegaron a perfilar 14 canciones, pero Wilson perdió interés en el proyecto y el disco lleva guardado en un cajón cinco décadas. Rolling Stone confirma que ‘Cows in the Pasture’ saldrá finalmente el año que viene.

‘Cows in the Pasture’ saldrá acompañado de un documental que contará la historia de Fred Vail y la creación de su disco de country producido por Brian Wilson. Curiosamente, Wilson propuso a Vail grabar un disco de raíces a pesar de que el mánager nunca ha cantado ni ha estudiado canto. ‘Cows in the Pasture’ se encuentra ahora mismo en proceso de producción.

