Mitski inaugurará en Madrid el festival Noches del Botánico

Mitski es una de las artistas confirmadas en el cartel de Noches del Botánico, que se ha dado a conocer hoy al completo. Mitski, que actualmente triunfa con la balada ‘My Love Mine all Mine’, una de las canciones más populares en el mundo desde hace meses, presentará por primera vez en Madrid su nuevo disco, ‘The Land is Inhospitable and So Are We‘.

Además de Mitski, Noches del Botánico confirma en su cartel la presencia de Pixies, Birdy o Danna Paola. Noches del Botánico se celebrará durante los meses de junio y julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XVIII de la Universidad Complutense de Madrid.

En diciembre, Noches del Botánico compartió un primer avance de su cartel de 2024 revelando grandes nombres como los de PJ Harvey, James Blake, Queens of the Stone Age o Julieta Venegas. Las entradas se ponen a la venta el 20 de febrero a las 12.00 horas.



