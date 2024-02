‘Capricorn’ es el gran regreso de Vampire Weekend

Vampire Weekend elige la misma estrategia que Beyoncé y publica no uno sino dos singles de su próximo disco, uno de ritmo animado y otro de ritmo lento. En este caso, el tema que se acerca al formato balada, ‘Capricorn’, ejerce de sencillo principal, mientras ‘Gen-X Cops’ sale en segundo lugar. Ambos pertenecen a ‘Only God Was Above Us‘, un nuevo disco de Vampire Weekend que sale el 5 de abril.

¿Qué ofrece Vampire Weekend en su regreso después un lustro? Por un lado, melodías cien por cien reconocibles de los autores de ‘Harmony Hall’ y ‘Oxford Comma’. Por otro, dos producciones realmente sofisticadas. En tercer lugar, un sonido que parte del de ‘Modern Vampires of the City‘ -y no del de ‘Father of the Bride‘- para evolucionarlo.

‘Capricorn’ -la Canción Del Día de hoy- se fundamenta en una forma de balada pop clásica. El rasgueo de guitarra acústica, el tintineo del piano y el ataque de violines tocados en staccato recuerdan a los Beatles. Pero ahí está el productor Ariel Rechtshaid para complicar la cosa, por ejemplo, recargando la canción con una distorsión digital que se dispara en el estribillo final.

Por su parte, ‘Gen-X Cops’ acelera tempo casi hasta el nivel de ‘A-Punk’, valiéndose de baterías y bajos propios del rock’n roll y el punk. Pero la producción no es en esquelética en absoluto: a la guitarra eléctrica se suma el sonido de un arpa e incluso el de un coro celestial. De nuevo, las ráfagas de distorsión de Rechtshaid enriquecen el viaje.

Las letras siguen retratando la vida moderna desde la experiencia subjetiva. En ‘Capricorn’, Koenig se muestra preocupado por el «futuro» y habla de alguien que es «demasiado joven para enfrentar la vida solo pero demasiado viejo para morir joven». Y ‘Gen-X Cops’ es el retrato del desasosiego generacional de una persona que se siente «alienado» en el mundo en que le ha tocado vivir. En ningún caso se puede hablar de canción polémica. Vampire Weekend hace en ‘Capricorn’ y ‘Gen-X Cops’ lo que mejor se le da, y lo vuelve a hacer bien.





