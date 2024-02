‘Franz Ferdinand’ cumple 20 años

La prensa británica vendió tanto humo durante la resaca Britpop que sólo se podía desconfiar sobre la nueva banda de cuatro tíos que iba a salvar el mundo. Franz Ferdinand, cual excepción que confirma la regla, debutaría en formato largo un año antes que Arctic Monkeys, devolviendo el rock a la primera línea de nuevo.

Son también los años en que triunfan propuestas como las de Interpol, Yeah Yeah Yeahs y The Killers, todos ellos con singles que se convertirán en clásicos, siendo estos últimos, desde Las Vegas, quienes se terminarían llevando el gato al agua llenando estadios con una carrera realmente longeva y regular, con sorpresas tamaño ‘Human’ (2008) y discos tan reivindicables como ‘Imploding the Mirage’ (2020).

El panorama en Reino Unido, en cambio, es bastante variado. Los ganadores del Mercury en los años previos al que lo logra este disco habían sido Ms Dynamite y Dizzee Rascal, por si sirve de orientación sobre por dónde empezaban a ir los tiros en las emisoras de radio de las islas: el grime apremiaba y Mike Skinner estaba vendiendo cientos de miles de álbumes.

Alex Kapranos se había curtido como programador y músico en la escena de Glasgow, una de las más importantes de Reino Unido, perdiendo bastante dinero al apostar por bandas en las que creía en lugar de por aquellas que podían pitar. Allí vio crecer a gente tan dispar como Belle & Sebastian o Mogwai. Sin seguir su estela en lo musical, quizá sí le influyó de cara a no hacer una banda de rock al uso, sino algo mucho más divertido, ambicioso y bien cerrado.

‘Franz Ferdinand’ es un álbum de guitarras con una querencia por la base rítmica y la pista de baile inusuales, como mostraban varios hits incontestables como el machacón ‘Take Me Out’ en varias fases, a cual de todas más excitante. También estaban en este álbum el saltarín ‘The Dark of the Matinée’, de estribillo totalmente melódico y cínico retrato de la fama (“Así que estoy en la BBC 2, explicándole a Terry Wogan cómo me he hecho famoso”). Y ‘This Fire’, una canción para levantar a un muerto con la que cerrarían sus conciertos para siempre. Es imposible quedarse quieto mientras Alex Kapranos repite aquello de “este fuego está fuera de control / voy a quemar esta ciudad”.

La banda también haría un esfuerzo por distinguirse de las masas con una ambición estética que se reflejaba en la portada del largo o en los carteles promocionales de la banda. A la influencia del arte de las vanguardias, en especial el constructivismo ruso, hay que sumar su gusto por vestirse bien, en concreto de Dior Homme por la vía de Hedi Slimane, lo que puede parecer una pijada pero lo cierto es que les alejaba de la masculinidad tóxica de otras bandas británicas similares. La cuestión no es baladí, pues llegó a impregnar sus letras, en concreto la del single ‘Michael’, en el que Kapranos recuerda su noche más gay en medio de una borrachera, algo que digamos no habría cabido en el repertorio de Oasis.

El sueco Tore Johansson, que había producido varios discos de The Cardigans, era el hombre que terminaba de dar un acabado impecable y elegante como un pitillo a esta colección de temas, que también incluía el falso Western de ‘Jacqueline’, el delirio alemán de ‘Darts of Pleasure’ o la desgañitada ‘Come on Home’, de contagioso solo de teclado.

La carrera de Franz Ferdinand continuaría adelante sin que el grupo fuera capaz de igualar el encanto de este álbum. Lo que no quiere decir que decayeran en absoluto. ‘You Could Have It So Much Better’ (2005) presentaría un gran equilibrio entre sexo (‘Do You Want To’) y romanticismo (‘Walk Away’), y tanto ‘Right Thoughts, Right Words, Right Action’ (2013) como ‘Always Ascending’ (2018) habrían merecido algo más de atención por parte de crítica y público. No eran precisamente “Be Here Nows”.

